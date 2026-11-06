İstanbul Boğazı'nda TARYN EVE alarmı! İHA saldırısına uğrayan tankerin geçişi nedeniyle gemi trafiği durduruldu
Karadeniz açıklarında İHA saldırısına uğrayarak hasar alan Barbados bayraklı TARYN EVE isimli ham petrol tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi nedeniyle transit gemi trafiği askıya alındı. Tankere Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörler eşlik etti.
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, 2 Eylül'de Karadeniz açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayan Barbados bayraklı TARYN EVE isimli ham petrol tankerinin geçişi nedeniyle durduruldu.
Yaklaşık 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki tankerin geçişi sırasında transit gemi trafiğine izin verilmedi. Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörler, hasarlı tankere eşlik ediyor.
KURTARMA RÖMORKÖRÜNÜN HALATI KOPTU
Öte yandan, saldırının ardından bölgeye sevk edilen Türk kurtarma römorkörünün, tankeri yedekleme (çekme) işlemi sırasında halatının kopması sonucu hasar gördüğü öğrenildi.
TARYN EVE isimli tankerin İstanbul Boğazı geçişinin ardından onarım çalışmaları için Yalova'daki tersaneye götürüleceği belirtildi.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel