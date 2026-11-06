Barbados bayraklı TARYN EVE isimli hasarlı petrol tankeri, Kıyı Emniyeti ekiplerinin refakatinde İstanbul Boğazı'nda. (Fotoğraf: DHA)

Yaklaşık 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki tankerin geçişi sırasında transit gemi trafiğine izin verilmedi. Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörler, hasarlı tankere eşlik ediyor.