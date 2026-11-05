Ticaret Bakanı Ömer Bolat, semt pazarlarında üreticilere, toptancı hallerinde ise üretici örgütlerine ayrılan satış alanlarının yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılacağını anlattı. Üretici örgütlerine hal kurmaları için bedelsiz Hazine arazisi de tahsis edileceğini kaydeden Bolat, stokçuluk gibi piyasa bozucu faaliyetlerden ceza alanların üç yıl boyunca kamu desteklerinden yararlandırılmayacağını kaydetti. Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda üreticileri ilgilendiren yeni düzenlemeleri açıkladı. (Fotoğraflar: AA) İhracat destekleri hakkında bilgi veren Bolat, "İhracatçılarımıza sağladığımız destekleri 2027'de de artırmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda, mal ve hizmet ihracatına yönelik destekler için ayrılan kaynağın 65 milyar liraya yükseltilmesini öngörüyoruz" diye konuştu.