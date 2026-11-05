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Semt pazarlarında yeni dönem! Tarladan pazara üretici korunacak: Satış alanı yüzde 30'a çıkacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Üreticilere yönelik yeni düzenlemeleri açıklayan Bolat, semt pazarlarında üreticilere ayrılan satış alanlarının yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılacağını duyurdu. Üretici örgütlerine bedelsiz Hazine arazisi tahsis edileceğini belirten Bolat, stokçuluktan ceza alanların 3 yıl kamu desteklerinden yararlanamayacağını açıkladı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, semt pazarlarında üreticilere, toptancı hallerinde ise üretici örgütlerine ayrılan satış alanlarının yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılacağını anlattı. Üretici örgütlerine hal kurmaları için bedelsiz Hazine arazisi de tahsis edileceğini kaydeden Bolat, stokçuluk gibi piyasa bozucu faaliyetlerden ceza alanların üç yıl boyunca kamu desteklerinden yararlandırılmayacağını kaydetti. Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda üreticileri ilgilendiren yeni düzenlemeleri açıkladı. (Fotoğraflar: AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda üreticileri ilgilendiren yeni düzenlemeleri açıkladı. (Fotoğraflar: AA)

İhracat destekleri hakkında bilgi veren Bolat, "İhracatçılarımıza sağladığımız destekleri 2027'de de artırmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda, mal ve hizmet ihracatına yönelik destekler için ayrılan kaynağın 65 milyar liraya yükseltilmesini öngörüyoruz" diye konuştu.

Ömer Bolat, 2027 yılında mal ve hizmet ihracatına yönelik destekler için ayrılan kaynağın 65 milyar liraya yükseltilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.Ömer Bolat, 2027 yılında mal ve hizmet ihracatına yönelik destekler için ayrılan kaynağın 65 milyar liraya yükseltilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Esnafa ilk 10 ayda 168,1 milyar liranın üzerinde Hazine destekli kredi kullandırıldığını söyleyen Bolat, "İşletme kredilerinin üst limitlerini 1,5 milyon, yatırım kredilerinin üst limitlerini ise 3,5 milyon liraya çıkardık" ifadesini kullandı.

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