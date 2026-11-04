Fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara 117,6 milyar TL ödeme yapıldı
Sermaye piyasasına ilişkin yürütülen işlemler kapsamında fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara toplam 117,6 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Olağanüstü tasfiyede 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar TL aktarılırken 133 bin 839 kişinin ana parasının tamamı karşılandı. Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya 55,4 milyar TL ödendi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fonların tasfiye işlemleri kapsamında yatırımcılara aktarılan tutarlar ve ödeme yapılan kişi sayıları belli oldu. Olağanüstü tasfiye sürecinde 390 bin 219 yatırımcıya toplam 62,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.
133 BİN 839 KİŞİNİN ANA PARASI TAMAMEN ÖDENDİ
Olağanüstü tasfiye kapsamında ödeme alan yatırımcılardan 133 bin 839'unun yatırdığı ana paranın tamamını geri aldığı bildirildi.
OLAĞAN TASFİYEDE 55,4 MİLYAR LİRA AKTARILDI
Diğer yandan olağan tasfiye işlemleri çerçevesinde 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar lira ödeme yapıldığı kaydedildi.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel