"Roma Döneminde Başlangıç" , "Gök ve Yer" , "Yeniden Doğan Başkent" ve "Şehirde Yaşam" başlıkları altında hazırlanan sergide; mimari, din, sanat, saray kültürü ve toplumsal yaşam farklı eserler üzerinden aktarılıyor.

Mozaiklerden heykellere, ipekli dokumalardan tarihi kıyafetlere, çinilerden mücevherlere, el yazmalarından silah ve zırhlara kadar pek çok eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Sergide ayrıca kahvehaneler, hamamlar, müzik, eğlence ve giyim kültürü üzerinden İstanbul'un gündelik yaşamı da anlatılıyor.