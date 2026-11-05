İstanbul’un 1600 yıllık tarihi Londra’da 200’den fazla eserle tanıtılacak: Büyük Saray Mozaikleri ilk kez İstanbul dışında
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Londra’daki Victoria and Albert Müzesi’nde açılacak “Konstantinopolis’ten İstanbul’a: Bir Şehir, İki İmparatorluk” sergisini ziyaret etti. Bizans ve Osmanlı dönemlerinden 200’ü aşkın eserin yer aldığı sergide, Büyük Saray mozaikleri keşfedildiklerinden bu yana ilk kez İstanbul dışında sanatseverlerle buluşacak.
İstanbul'un Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına başkentlik yaptığı yaklaşık 1600 yıllık tarihî mirası Londra'da dünya ile buluşuyor. Victoria and Albert Müzesi'nde düzenlenen "Konstantinopolis'ten İstanbul'a: Bir Şehir, İki İmparatorluk" sergisi, milattan sonra 330 yılından 1922'ye kadar uzanan dönemi 200'ü aşkın eserle anlatıyor.
Sergiyi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un asırlara yayılan sanat ve kültür mirası Londra'da dünya ile buluşuyor." ifadelerini kullandı.
BÜYÜK SARAY MOZAİKLERİ İLK KEZ İSTANBUL DIŞINDA
Serginin en özel parçaları arasında Bizans dönemine ait Büyük Saray mozaikleri yer alıyor. 1935 yılındaki arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan 6. yüzyıla ait mozaikler, keşfedildiklerinden bu yana ilk kez İstanbul dışında sergilenecek.
Bakan Ersoy, mozaiklerin sergide yer almasının önemini şu sözlerle ifade etti:
"Büyük Saray mozaiklerinin, keşfedilmelerinden bu yana ilk kez İstanbul dışında sergilenecek olması bu buluşmaya ayrı bir anlam katıyor. II. Selim'in kaftanından Fatih Sultan Mehmed'in portresine uzanan seçki, şehrimizin zengin mirasını uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor."
Topkapı Sarayı koleksiyonundaki II. Selim'e ait 16. yüzyıl kaftanı, Gentile Bellini'nin Fatih Sultan Mehmed portresi ve Osman Hamdi Bey'in "Gezintide Kadınlar" tablosu da serginin öne çıkan eserleri arasında bulunuyor.
TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ MÜZELERİ ESERLERİYLE KATILDI
Koç Holding iş birliği ve Huo Family Foundation desteğiyle düzenlenen sergi, Türkiye, Birleşik Krallık ve farklı ülkelerin önemli koleksiyonlarını bir araya getiriyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü, Harbiye Askerî Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve Yapı Kredi Koleksiyonu da sergiye eserleriyle katkı sağladı.
British Museum, British Library, National Gallery, Vatikan Müzeleri, Benaki Müzesi ve Venedik San Marco Hazinesi de uluslararası katılımcılar arasında yer aldı.
İKİ İMPARATORLUĞUN TARİHİ DÖRT BÖLÜMDE ANLATILIYOR
Dört ana bölümden oluşan sergi, İstanbul'un I. Konstantin tarafından 330 yılında yeniden kuruluşundan Osmanlı dönemine uzanan tarihini ele alıyor.
"Roma Döneminde Başlangıç", "Gök ve Yer", "Yeniden Doğan Başkent" ve "Şehirde Yaşam" başlıkları altında hazırlanan sergide; mimari, din, sanat, saray kültürü ve toplumsal yaşam farklı eserler üzerinden aktarılıyor.
Mozaiklerden heykellere, ipekli dokumalardan tarihi kıyafetlere, çinilerden mücevherlere, el yazmalarından silah ve zırhlara kadar pek çok eser ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Sergide ayrıca kahvehaneler, hamamlar, müzik, eğlence ve giyim kültürü üzerinden İstanbul'un gündelik yaşamı da anlatılıyor.
BAKAN ERSOY'DAN KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU
Serginin hazırlanmasında emeği geçen kurumlara ve Koç Holding'e teşekkür eden Bakan Ersoy, Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası alanda tanıtma hedefini şu sözlerle dile getirdi:
"Ülkemizin kültürel zenginliğini dünyanın önde gelen sanat ve kültür merkezlerinde tanıtmaya, İstanbul'un eşsiz mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğiz."
Victoria and Albert Müzesi'ndeki sergi, 7 Kasım 2026 ile 9 Mayıs 2027 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.