Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi için Emniyet Genel Müdürlüğü 25 bin 739 personel görevlendirdi
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya EXPO Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek COP31 Zirvesi için güvenlik hazırlıkları sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, zirve boyunca 25 bin 739 emniyet personeli sahada görev yapacak.
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 197 ülke ile Avrupa Birliği'nin taraf olduğu dünyanın en büyük iklim zirvesi olan COP31, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya EXPO Fuar alanında kapılarını açmaya hazırlanıyor.
KAPSAMLI GÜVENLİK MİMARİSİ
COP31'in huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Emniyet Teşkilatı tüm birimleriyle hazırlıklarını en üst düzeyde sürdürüyor. Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, üst düzey delegeler ve çok sayıda uluslararası sivil toplum temsilcisinin katılım sağlayacağı zirve boyunca, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Antalya Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde kapsamlı bir güvenlik mimarisi oluşturuldu.
Zirve süresince havalimanı karşılama noktalarından konaklama tesislerine, kritik ulaşım güzergahlarından ana etkinlik alanı olan EXPO Fuar alanı ve çevresine kadar geniş bir sahada her detay planlandı.
EGM 25 BİN 739 PERSONEL GÖREVLENDİRDİ
COP31 süreci boyunca Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatının kadrolarından oluşan toplam 25 bin 739 personel sahada aktif olarak görevlendirildi.