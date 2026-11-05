Türkiye'nin ev sahipliğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 197 ülke ile Avrupa Birliği'nin taraf olduğu dünyanın en büyük iklim zirvesi olan COP31 , 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya EXPO Fuar alanında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

KAPSAMLI GÜVENLİK MİMARİSİ

COP31'in huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Emniyet Teşkilatı tüm birimleriyle hazırlıklarını en üst düzeyde sürdürüyor. Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, üst düzey delegeler ve çok sayıda uluslararası sivil toplum temsilcisinin katılım sağlayacağı zirve boyunca, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Antalya Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde kapsamlı bir güvenlik mimarisi oluşturuldu.

COP31 Zirvesi için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 25 bin 739 personel görevlendirildi. (Fotoğraflar: DHA)

Zirve süresince havalimanı karşılama noktalarından konaklama tesislerine, kritik ulaşım güzergahlarından ana etkinlik alanı olan EXPO Fuar alanı ve çevresine kadar geniş bir sahada her detay planlandı.