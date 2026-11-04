Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, kuruluşunun 100'üncü yılında eğitim sisteminin geleceğine ilişkin önemli kararlar aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında gerçekleştirilen özel oturumda 5 maddelik "100. Yıl Kararları" oy birliğiyle kabul edildi.Kararlarda eğitimin bir milli güvenlik meselesi olduğu vurgulanırken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin gelecek nesillerin yetiştirilmesindeki rolüne dikkat çekildi. Milli ve manevi değerlerin korunması, bilimsel yaklaşım ve beceri temelli eğitim yeni yüzyılın temel hedefleri arasında öne çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, kuruluşunun 100'üncü yılında eğitimde yeni yüzyılın yol haritasını belirledi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ Kurulun kabul ettiği kararlarda, eğitimin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Güçlü bir gelecek inşa etmenin dilde ve düşüncede verilecek mücadeleyle mümkün olduğu belirtildi. 1921'de Atatürk'ün başkanlığında toplanan Birinci Maarif Kongresi'nin kararları yeniden değerlendirilerek bağımsızlığın eğitim, kültür ve dil alanlarında da vazgeçilmez olduğu ifade edildi.