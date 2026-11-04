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Eğitimde yeni yüzyılın yol haritası belirlendi! MEB Talim ve Terbiye Kurulu'ndan 5 karar

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, kuruluşunun 100'üncü yılında eğitim sisteminin geleceğine yön verecek 5 maddelik kararı oy birliğiyle kabul etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki oturumda eğitimin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedefleri belirlenirken Bakan Tekin, 2029 PISA değerlendirmesine ilişkin başarı beklentisini paylaştı.

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Eğitimde yeni yüzyılın yol haritası belirlendi! MEB Talim ve Terbiye Kurulu'ndan 5 karar

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, kuruluşunun 100'üncü yılında eğitim sisteminin geleceğine ilişkin önemli kararlar aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında gerçekleştirilen özel oturumda 5 maddelik "100. Yıl Kararları" oy birliğiyle kabul edildi.Kararlarda eğitimin bir milli güvenlik meselesi olduğu vurgulanırken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin gelecek nesillerin yetiştirilmesindeki rolüne dikkat çekildi. Milli ve manevi değerlerin korunması, bilimsel yaklaşım ve beceri temelli eğitim yeni yüzyılın temel hedefleri arasında öne çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, kuruluşunun 100'üncü yılında eğitimde yeni yüzyılın yol haritasını belirledi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, kuruluşunun 100'üncü yılında eğitimde yeni yüzyılın yol haritasını belirledi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ

Kurulun kabul ettiği kararlarda, eğitimin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Güçlü bir gelecek inşa etmenin dilde ve düşüncede verilecek mücadeleyle mümkün olduğu belirtildi. 1921'de Atatürk'ün başkanlığında toplanan Birinci Maarif Kongresi'nin kararları yeniden değerlendirilerek bağımsızlığın eğitim, kültür ve dil alanlarında da vazgeçilmez olduğu ifade edildi.

Eğitimde yeni dönemin hedefleri arasında milli ve manevi değerlerin korunması, bilimsel yaklaşım ve beceri temelli eğitim öne çıktı.Eğitimde yeni dönemin hedefleri arasında milli ve manevi değerlerin korunması, bilimsel yaklaşım ve beceri temelli eğitim öne çıktı.

YENİ NESİLLERE YENİ HEDEFLER

Kararlarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, geleceğe yönelik bir eğitim manifestosu olarak tanımlandı. Yeni kuşakların bilgi, düşünce, beceri, erdem ve estetik alanlarında yetkinlik kazanarak çağlarına yeni bir söz söylemeleri hedefi vurgulandı. Kurulun ikinci yüzyılda da bilimsellik, objektiflik ve milli hassasiyetler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmesi benimsendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sonuçlarının alınmaya başlandığını belirtti.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sonuçlarının alınmaya başlandığını belirtti.

2029 PISA HEDEFİ

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sonuçlarının alınmaya başlandığını belirterek, 2029 yılında gerçekleştirilecek PISA değerlendirmesinde Türkiye'nin daha başarılı sonuçlara ulaşacağına inandığını söyledi.

Tekin, milli birliği, Cumhuriyet'i ve toplumsal değerleri sahiplenen nesiller yetiştirmenin eğitimin temel işlevi olduğunu vurguladı.

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