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Sarıgül ailesinin kara para kasası Altınbaş! Creditwest Faktoring şirketi mercek altında

Mustafa Sarıgül ve ailesinin adının geçtiği kara para aklama soruşturmasında yeni tutuklama kararları verildi. Creditwest Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ Altınbaş Sürer'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. İmar projelerinden elde edildiği öne sürülen paraların Kıbrıs üzerinden yurt dışına aktarıldığı iddiaları soruşturuluyor.

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Sarıgül ailesinin kara para kasası Altınbaş! Creditwest Faktoring şirketi mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında kritik bir safhaya geçildi.İmar rantından elde edilen rüşvetlerin aklandığı merkez olarak öne çıkan KKTC merkezli Creditwest Faktoring A.Ş.'nin tepe yöneticisi Altuğ Altınbaş Sürer'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Nusret Altınbaş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Nusret Altınbaş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

MASAK'ın Sarıgül ailesinin kara para trafiğine ilişkin bir rapor hazırlayarak savcılığa sunacağı öğrenildi. İtirafçı ve gizli tanık beyanlarına göre, Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde Kanyon, MetroCity ve Maya Center gibi dev imar projelerinden sağlanan milyar dolarlık rüşvet paraları, Altınbaş ailesine ait faktoring şirketi üzerinden legalleştirildi.

Sofu Altınbaş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Sofu Altınbaş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Kara paranın Kıbrıs üzerinden Avrupa ülkelerine aktarıldığı saptandı. Şimdi bu paranın izi takip ediliyor.

Haber: Deniz Yusufoğlu

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