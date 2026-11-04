İzmir'in Bayraklı ilçesinde deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran bir kişi , çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Olay yerine ulaşan polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyindeki kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak şerit çekti.

Kimlik tespiti yapılamayan kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde ve ceset üzerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından, üzerinde herhangi bir kimlik belgesine rastlanmayan kadının cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.