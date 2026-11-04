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İzmir'de panik: Denizden cansız beden çıktı... Kimliği belirlenemedi

Bayraklı kıyılarında deniz yüzeyinde bulunan cansız beden bölgede hareketliliğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından denizden çıkarılan 30 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle karaya alınan kadının kimlik tespiti için çalışmalar sürerken cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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İzmir'de panik: Denizden cansız beden çıktı... Kimliği belirlenemedi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran bir kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deniz yüzeyinde bulunan 30 yaşlarındaki kadının cansız bedeni, bölgeye intikal eden ekiplerin çalışmasıyla karaya çıkarıldı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)İzmir'in Bayraklı ilçesinde deniz yüzeyinde bulunan 30 yaşlarındaki kadının cansız bedeni, bölgeye intikal eden ekiplerin çalışmasıyla karaya çıkarıldı. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır)

Olay yerine ulaşan polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyindeki kişiyi karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak şerit çekti.

Kimlik tespiti yapılamayan kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Kimlik tespiti yapılamayan kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde ve ceset üzerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından, üzerinde herhangi bir kimlik belgesine rastlanmayan kadının cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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