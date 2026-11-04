Beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu kararına aileden istinaf itirazı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

KURŞUNLAR 21 YAŞINDAKİ KUNDAKÇI'YA İSABET ETTİ

Canbay bu amaçla, Kalaycıoğlu ile diyaloğu iyi olduğu bilinen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) arabuluculuk ricasında bulundu. Kundakçı, Canbay ve yanlarındaki bir arkadaşı ile birlikte Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'deki stüdyosunun önüne gitti.

Grup araçta beklediği sırada, çakarlı lüks araçlarla olay yerine gelen şüpheliler ateş açtı. Kurşunlar 21 yaşındaki Kundakçı'ya isabet ederken, genç futbolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.