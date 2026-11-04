Ticaret Bakanlığı ekiplerinden dört ayrı operasyon: TIR'ların yakıt depolarına gizlediler! Gümrüklerde 459 kiloluk uyuşturucu yakalandı
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapıları ile İstanbul Havalimanı'nda dört ayrı operasyona imza attı. Operasyonlarda toplam 459 kilo 599 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında dört ayrı operasyon gerçekleştirdi. Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala gümrük kapları ile İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonlarda yüzlerce kilogram uyuşturucu madde bulundu.
KAPİKULE'DE YAKIT DEPOSUNDAN KOKAİN VE ESRAR ÇIKTI
Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen şüpheli bir araç, risk analizi çalışmaları kapsamında X-Ray taramasına alındı. Aracın yakıt deposunda tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine yapılan aramada, 109 paket halinde 118 kilo 658 gram kokain ve 32 paket halinde 25 kilo 744 gram esrar ele geçirildi.
NARKOTİK KÖPEKLERİ YAPPA VE ATLAS'TAN KAÇAMADILAR
Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR, X-Ray taramasında şüpheli bulunarak detaylı incelemeye alındı. Narkotik dedektör köpekleri Yappa ve Atlas'ın tepki vermesi üzerine açılan yakıt deposunda 85 paket halinde 81 kilo 134 gram esrar bulundu.
İPSALA'DA 219 KİLO ESRAR YAKALANDI
İpsala Gümrük Kapısı'nda da risk analizi sonucu X-Ray taramasına yönlendirilen bir TIR'da narkotik köpeği İda ile arama yapıldı. Aracın şüpheli bölgesinde gerçekleştirilen incelemede 200 paket halinde 219 kilo 63 gram esrar ele geçirildi.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 15 KİLO EROİN
İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan üç yolcunun bagajları kontrol edildi. Yapılan aramada toplam 15 kilo eroin bulundu.
SORUŞTURMALAR ÜÇ BAŞSAVCILIKTA SÜRÜYOR
Ticaret Bakanlığı açıklamasında, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi havada, karada ve denizde, 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; ileri teknoloji sistemleri, etkin risk analizi çalışmaları ve uzman personeliyle zehir tacirlerine geçit vermemekte, ülkemizin ekonomik güvenliğini ve toplum sağlığını korumak amacıyla mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir. Operasyonlara ilişkin soruşturmalar Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir" denildi.