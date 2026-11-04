İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan üç yolcunun bagajları kontrol edildi. Yapılan aramada toplam 15 kilo eroin bulundu.

SORUŞTURMALAR ÜÇ BAŞSAVCILIKTA SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi havada, karada ve denizde, 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; ileri teknoloji sistemleri, etkin risk analizi çalışmaları ve uzman personeliyle zehir tacirlerine geçit vermemekte, ülkemizin ekonomik güvenliğini ve toplum sağlığını korumak amacıyla mücadelesini aralıksız devam ettirmektedir. Operasyonlara ilişkin soruşturmalar Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir" denildi.

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