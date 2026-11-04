İmamoğlu davasında tanık anlattı! AVM ruhsatı sürecinde ödeme talebi iddiası
“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”ne ilişkin 46’sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 104. duruşmasında, “Gürgen” ve “Zeytin” kod adlı iki gizli tanık ifade verdi. Duruşmada müşteki iş insanı Münir Özkök ile tanık Atilla Demir’in de beyanları alındı.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmaya, gizli tanık "Gürgen" Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Gürgen'in ifadesi, sesi ve görüntüsü değiştirilerek alındı.
AĞAÇ AŞ'DEKİ SÜREÇ VE SEÇİM DÖNEMİNE İLİŞKİN İDDİALAR
Gizli tanık Gürgen, tutuklu sanıklardan Ali Sukas'ın 2019 yılında Ağaç AŞ Genel Müdürlüğü görevine geldiğini belirtti. Gürgen, bu dönemin ardından yaşandığını öne sürdüğü gelişmeleri şöyle anlattı:
"O dönemden sonra 2022 yılına kadar normal süreç işledi. Ama ondan sonra birtakım talepler, 2023'teki Genel Seçimler'de eşinin de milletvekili adayı olması hasebiyle ön plana çıktı. Burada vermiş olduğum ifadelerdeki sistemin, şahısların, yapıların tamamı da zaten kendileri de bu konularda bilgi vermişlerdir, itiraf etmişlerdir. Doğru olduğunu kendileri de belirtmişlerdir."
SUKAS'TAN GİZLİ TANIĞA LİSTE SORUSU
Sorgu sırasında söz alan Ali Sukas, gizli tanığa "Benim eşimin milletvekilliği adaylığı sürecinde birtakım şeyler talep edildiği konusunda bilgi vermişsin. Listeyi gördün mü?" sorusunu yöneltti.
Gürgen, Sukas'ın sorusuna "Herkes gördü zaten." yanıtını verdi.
Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir ise Gürgen'e "Gizli tanık olmayı kendiniz mi istediniz?" diye sordu. Gizli tanık bu soruyu "Tabii." şeklinde cevapladı.
Avukat Demir'in "Üzerinizde baskı, tehdit var mıydı?" sorusuna da Gürgen, "Hayır." karşılığını verdi.
ZEYTİN, SİLUET ONAYI VE BOĞAZİÇİ'NDEKİ İŞLEMLERİ ANLATTI
Duruşmada dinlenen gizli tanık "Zeytin", adli makamlara daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini bildirdi.
Zeytin, İBB İmar Müdürlüğündeki işlemlere ve Boğaziçi bölgesinde şahit olduğunu belirttiği olaylara ilişkin şunları söyledi:
"İBB İmar Müdürlüğündeki siluet onayıyla alakalı yapılan işlemlerde alınan bazı ödemeler vardı, bunları anlattım. Boğaziçi bölgesinde özellikle Anadolu Yakası'nda, genelde o bölgede geziyorum. Orada şahit olduğum bazı olaylar vardı, bunları anlattım. Bazı memurların bazı işlerde para temin ettiğini anlattım."
Gizli tanığa duruşmada "Menfaat olduğuna dair doğrudan bir görgünüz var mı?" sorusu da yöneltildi. Zeytin, bu soruya "Yok." yanıtını verdi.
ÖZKÖK ŞİKÂYETİNİ SÜRDÜRDÜ, KATILMA TALEBİNDE BULUNMADI
Müşteki iş insanı Münir Özkök, savcılıkta verdiği beyanların doğru olduğunu belirterek şikâyetinin devam ettiğini söyledi.
Özkök, bununla birlikte davaya katılma talebinin bulunmadığını ifade etti.
AVM RUHSATI GÖRÜŞMESİNDE BELEDİYENİN BORCU GÜNDEME GELDİ
Tanık Atilla Demir, tutuksuz sanıklardan iş insanı Süleyman Çetinsaya'nın inşaat firmasında genel müdür olarak görev yaptığını anlattı.
Şişli Belediyesindeki bir AVM projesi için ruhsat çalışmalarına başladıklarını belirten Demir, bu süreçte sanık Adem Altıntaş ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:
"Bu esnada Adem Altıntaş (sanık) aradı, görüşmek istediğini söyledi. Kendisiyle ofisinde buluştuk, görüştük. Bize imar, ruhsat işlerinde yardımcı olabileceğinden, süreci hızlandırabileceğinden bahsetti. Onun akabinde de belediyenin ışıklandırmayla ilgili bir borcu olduğunu, o borcu kapatmamızı istedi. Ben de yetkim olmadığını, Süleyman Bey'le görüşmem gerektiğini söyledim. Süleyman Bey'le görüştük, kendisi böyle bir ödemeyi kabul etmedi."
ÖDEME TALEBİNDE HERHANGİ BİR İSİM VERİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Atilla Demir'e, söz konusu görüşmeye ilişkin "Talebe yönelik doğrudan bir isim kullandı mı?" sorusu yöneltildi.
Demir, "Herhangi bir isim söylemedi. Şişli Belediyesinin borcu olarak dedi." ifadelerini kullandı.
Beyanların ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.