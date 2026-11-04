Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir ise Gürgen'e "Gizli tanık olmayı kendiniz mi istediniz?" diye sordu. Gizli tanık bu soruyu "Tabii." şeklinde cevapladı.

Sorgu sırasında söz alan Ali Sukas, gizli tanığ a "Benim eşimin milletvekilliği adaylığı sürecinde birtakım şeyler talep edildiği konusunda bilgi vermişsin. Listeyi gördün mü?" sorusunu yöneltti.

"O dönemden sonra 2022 yılına kadar normal süreç işledi. Ama ondan sonra birtakım talepler, 2023'teki Genel Seçimler'de eşinin de milletvekili adayı olması hasebiyle ön plana çıktı. Burada vermiş olduğum ifadelerdeki sistemin, şahısların, yapıların tamamı da zaten kendileri de bu konularda bilgi vermişlerdir, itiraf etmişlerdir. Doğru olduğunu kendileri de belirtmişlerdir."

Gizli tanık Zeytin, imar işlemleriyle ilgili önceki beyanlarını tekrarladı. (Foto: Takvim foto arşivi)

ZEYTİN, SİLUET ONAYI VE BOĞAZİÇİ'NDEKİ İŞLEMLERİ ANLATTI

Duruşmada dinlenen gizli tanık "Zeytin", adli makamlara daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini bildirdi.

Zeytin, İBB İmar Müdürlüğündeki işlemlere ve Boğaziçi bölgesinde şahit olduğunu belirttiği olaylara ilişkin şunları söyledi:

"İBB İmar Müdürlüğündeki siluet onayıyla alakalı yapılan işlemlerde alınan bazı ödemeler vardı, bunları anlattım. Boğaziçi bölgesinde özellikle Anadolu Yakası'nda, genelde o bölgede geziyorum. Orada şahit olduğum bazı olaylar vardı, bunları anlattım. Bazı memurların bazı işlerde para temin ettiğini anlattım."

Gizli tanığa duruşmada "Menfaat olduğuna dair doğrudan bir görgünüz var mı?" sorusu da yöneltildi. Zeytin, bu soruya "Yok." yanıtını verdi.

ÖZKÖK ŞİKÂYETİNİ SÜRDÜRDÜ, KATILMA TALEBİNDE BULUNMADI

Müşteki iş insanı Münir Özkök, savcılıkta verdiği beyanların doğru olduğunu belirterek şikâyetinin devam ettiğini söyledi.

Özkök, bununla birlikte davaya katılma talebinin bulunmadığını ifade etti.

AVM RUHSATI GÖRÜŞMESİNDE BELEDİYENİN BORCU GÜNDEME GELDİ

Tanık Atilla Demir, tutuksuz sanıklardan iş insanı Süleyman Çetinsaya'nın inşaat firmasında genel müdür olarak görev yaptığını anlattı.

Şişli Belediyesindeki bir AVM projesi için ruhsat çalışmalarına başladıklarını belirten Demir, bu süreçte sanık Adem Altıntaş ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

"Bu esnada Adem Altıntaş (sanık) aradı, görüşmek istediğini söyledi. Kendisiyle ofisinde buluştuk, görüştük. Bize imar, ruhsat işlerinde yardımcı olabileceğinden, süreci hızlandırabileceğinden bahsetti. Onun akabinde de belediyenin ışıklandırmayla ilgili bir borcu olduğunu, o borcu kapatmamızı istedi. Ben de yetkim olmadığını, Süleyman Bey'le görüşmem gerektiğini söyledim. Süleyman Bey'le görüştük, kendisi böyle bir ödemeyi kabul etmedi."