Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, her iki sanık hakkında da uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Duruşmada savunma yapan Cebeci, Sadettin Saran ile arasındaki WhatsApp yazışmalarının film repliklerinden oluştuğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi.

İKİNCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Ela Rümeysa Cebeci ve eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanıklar hakkında ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edilen davada mahkeme, uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşmadığı gerekçesiyle Cebeci ve Saran'ın beraatine hükmetti.