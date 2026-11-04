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Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran'a uyuşturucu davasında beraat kararı çıktı

Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran'ın uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İkinci duruşmada savunma yapan Cebeci, Saran ile WhatsApp yazışmaları için "Cilveleşiyorduk" derken, Cem Yılmaz'la mesajlarına ve uyuşturucu testine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Savcının iki sanık için 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istediği davada mahkeme, Cebeci ve Saran'ın beraatine hükmetti.

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Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran'a uyuşturucu davasında beraat kararı çıktı

Ela Rümeysa Cebeci ile Sadettin Saran'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, her iki sanık hakkında da uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Duruşmada savunma yapan Cebeci, Sadettin Saran ile arasındaki WhatsApp yazışmalarının film repliklerinden oluştuğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi.

İKİNCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Ela Rümeysa Cebeci ve eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanıklar hakkında ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edilen davada mahkeme, uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşmadığı gerekçesiyle Cebeci ve Saran'ın beraatine hükmetti.

Ela Rümeysa Cebeci hâkim karşısında.Ela Rümeysa Cebeci hâkim karşısında.

WHATSAPP MESAJLARINA AÇIKLIK GETİRDİ

Duruşmaya katılarak savunmasını yapan Ela Rümeysa Cebeci, Sadettin Saran ile arasındaki WhatsApp yazışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Mesajların film repliklerinden oluştuğunu belirten Cebeci, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

CEBECİ DURUŞMAYA KATILDI, SARAN GELMEDİ

Tutuksuz yargılanan Ela Rümeysa Cebeci ikinci duruşmada hazır bulundu. Duruşmalardan bağışık tutulan Sadettin Saran ise mahkeme salonunda yer almadı.

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