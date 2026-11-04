Otomatik imdat sinyali feci acıyı ortaya çıkardı: Yanan araçta hayatını kaybetti... Kalp krizi şüphesi
Seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirdiği değerlendirilen işadamı Zeynel Abidin, kontrolünü kaybettiği lüks otomobiliyle uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Kaza anında aracın otomatik olarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirim göndermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ormanlık alana devrilip alev alan araca kısa sürede müdahale edilmesine rağmen Abidin kurtarılamadı. Olay yerindeki 5 saatlik çalışmanın ardından Abidin’in cenazesi otopsi işlemleri için morga sevk edilirken jandarma tahkikatı sürdürüyor.
Kocaeli'nin Derince ilçesi Taşköprü Yolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yoldan sapan ve ormanlık alana giren araç kısa sürede alevlere teslim oldu.
Otomobilden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne otomatik kaza ve acil durum bildirimi ulaştı. Dün saat 17.00 sıralarında gelen teknoloji destekli ihbar üzerine bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobile zaman kaybetmeden müdahalede bulundu.
Yangının kontrol altına alınıp tamamen söndürülmesinin ardından ekipler araç içerisinde güvenlik incelemesi başlattı. Kilitli durumdaki otomobilde yapılan detaylı taramada, işadamı Zeynel Abidin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Kullanılamaz hale gelen lüks otomobilin çevresinde güvenlik çemberi oluşturan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, ormanlık alanda ve araç üzerinde yaklaşık 5 saat süren hassas çalışma gerçekleştirdi.
KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ
Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından küle dönen araç çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Zeynel Abidin'in cenazesi ise kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.
İlk değerlendirmelere göre Zeynel Abidin'in direksiyonda seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği, kontrolün kaybolmasıyla birlikte aracın uçuruma yuvarlanarak alev aldığı ihtimali değerlendirildi.