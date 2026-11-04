Geride kalan 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi.

Gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi konumunda bulunuyor.

Bayraktar TB2 üzerinden kurulan bağlantı sayesinde uzaktan yönetilen dronlar, hedefleri etkisiz hale getirdi.

Baykar, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü'nün sahibi oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan şirket, 2024 yılında sektör toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirdi.



Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülke ve AKINCI TİHA için 16 ülke olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.