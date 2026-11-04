Bayraktar TB2 SİHA'dan yeni kabiliyet: Havadan 2 FPV kamikaze dronla vurdu
Bayraktar TB2 SİHA, Skydagger FPV kamikaze dronlar ile entegre şekilde gerçekleştirdiği test faaliyetinde tam isabet sağladı. Bayraktar TB2 üzerinden kurulan bağlantı sayesinde uzaktan yönetilen dronlar, hedefleri etkisiz hale getirdi. Yerden bağımsız operatörler tarafından kontrol edilen sistem, muharebe sahası için yeni bir kabiliyet olarak öne çıkıyor.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), muharebe sahasının değişen şartlarına uyum sağlamak amacıyla yeni kabiliyetlerle donatılıyor. Şirket tarafından gerçekleştirilen son test uçuşunda, Bayraktar TB2 üzerinden bırakılan Skydagger FPV kamikaze dronlar, belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.
Test faaliyeti kapsamında Keşan Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden 16 adet Skydagger FPV kamikaze dron ile havalanan Bayraktar TB2, test sahasına intikal etti.
Operasyon sırasında Bayraktar TB2'den bırakılan 2 adet FPV dron, yerden bağımsız operatörler tarafından kontrol edilerek hedefleri imha etti.
Faaliyete ilişkin paylaşılan görüntülerde, dronların hedefe yönelme ve imha anları kayıt altına alındı.
SİHA'DA DÜNYA LİDERİ
Başlangıçtan bugüne bütün projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olma unvanını korudu.
Geride kalan 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi.
Gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi konumunda bulunuyor.
Baykar, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü'nün sahibi oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olan şirket, 2024 yılında sektör toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirdi.
Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülke ve AKINCI TİHA için 16 ülke olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.