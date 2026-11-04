COP31 Zirvesi tedbirleri: Antalya'da 7 ilçede 2 gün uzaktan eğitim uygulanacak
Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle beklenen trafik yoğunluğuna karşı 7 ilçede eğitim ve kamu personeline yönelik tedbirler alındı. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik’teki resmi ve özel okullarda 11-12 Kasım tarihlerinde uzaktan eğitim uygulanacak. Aynı tarihlerde okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri yapılmayacak. Belirlenen ilçelerde okul öncesi veya ilkokul çağında çocuğu bulunan kadın kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Antalya'da 7 ilçede resmi ve özel okullar 2 günlüğüne uzaktan eğitime geçecek.
Antalya, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi nedeniyle yaşanması beklenen trafik yoğunluğuna karşı Antalya Valiliği tarafından 2026/11 sayılı Uzaktan Eğitim ve Personel Uygulamaları Genelgesi yayımlandı.
Genelge kapsamında Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11-12 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında uzaktan eğitim uygulanacak. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek.
OKUL SERVİSLERİ VE TAŞIMALI EĞİTİM HİZMETLERİ YAPILMAYACAK
Uzaktan eğitim uygulamasının geçerli olduğu 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de 11-12 Kasım tarihlerinde yürütülmeyecek. Özel eğitim öğrencileri ve uzaktan eğitime erişim imkanı kısıtlı olan öğrenciler için gerekli tedbirler alınacak. Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak, okul binalarının güvenliğini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunacak.
KADIN KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN
Genelge kapsamında kamu personeline yönelik düzenlemeler de yapıldı. Belirlenen 7 ilçede görev yapan kamu personelinden okul öncesi veya ilkokulda çocuğu bulunan kadın personel, 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak. Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde çalışan personel bu uygulamanın dışında tutulacak. COP31 organizasyonunda görevli personelin yanı sıra güvenlik, trafik, sağlık, acil durum, itfaiye, ulaşım, altyapı, enerji, su, temizlik ve belediye hizmetlerinde görev yapan personel görevlerinin başında bulunacak.
KAMU HİZMETLERİ KESİNTİSİZ SÜRECEK
Genelgede nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun hizmet aldığı birimlerde yeterli sayıda personel bulundurulacağı belirtildi. Genelgede özel sektör işverenlerine konferans günlerinde yaşanabilecek yoğunluk dikkate alınarak, özellikle okul öncesi ve ilkokul çağında çocuğu bulunan çalışanlar için esnek ve uzaktan çalışma imkanlarının değerlendirilmesi tavsiye edildi.
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