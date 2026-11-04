Antalya’da COP31 Liderler Zirvesi nedeniyle 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçecek. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Genelge kapsamında Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde 11-12 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında uzaktan eğitim uygulanacak. Antalya'nın diğer ilçelerinde ise eğitim-öğretim normal seyrinde devam edecek.

OKUL SERVİSLERİ VE TAŞIMALI EĞİTİM HİZMETLERİ YAPILMAYACAK

Uzaktan eğitim uygulamasının geçerli olduğu 7 ilçede okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmetleri de 11-12 Kasım tarihlerinde yürütülmeyecek. Özel eğitim öğrencileri ve uzaktan eğitime erişim imkanı kısıtlı olan öğrenciler için gerekli tedbirler alınacak. Okul yöneticileri ise eğitim sürecini takip etmek, öğrenci ve velilerin sorularını yanıtlamak, okul binalarının güvenliğini sağlamak üzere görevlerinin başında bulunacak.