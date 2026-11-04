İçişleri Bakanlığı, 21 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını açıkladı. MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında 27 milyar 509 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, il emniyet müdürlüklerine bağlı asayiş şube ekipleri 21 ilde operasyon düzenledi.

Soruşturmalarda, şüphelilerin banka hesaplarına ilişkin MASAK raporları da incelendi. Yapılan incelemelerde toplam 27 milyar 509 milyon TL'lik işlem hacmi belirlendi.

SAHTE İLAN, YATIRIM VAADİ VE SİGORTA OYUNU

Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerin, vatandaşları dolandırmak için farklı yöntemlere başvurduğu tespit edildi.

Şüphelilerden 198'i tutuklandı, 129'u hakkında adli kontrol kararı verildi (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Şüphelilerin sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettikleri, sahte sağlık raporu hazırlama vaadinde bulundukları ve kendilerini kamu görevlisi ya da banka çalışanı olarak tanıttıkları belirlendi.

Ayrıca yüksek kazanç vaatleriyle yatırım yapmak isteyen kişilerin hedef alındığı; araç, konut ve yedek parça satışları ile sahte araç kiralama ilanlarının dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı bildirildi.

198 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda vatandaşı 464 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 327 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 327 şüpheliden 198'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Diğer 129 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan suç şebekeleri ve yasa dışı yapılanmalarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada, operasyonlarda görev alan emniyet personeli, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarına teşekkür edildi.