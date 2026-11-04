21 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 464 milyon TL'lik vurgun 27,5 milyar TL'lik işlem hacmi!
21 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, 327 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Vatandaşları sahte ilanlar, yatırım vaatleri ve farklı yöntemlerle 464 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilerden 198'i tutuklandı, 129'u hakkında adli kontrol kararı verildi. MASAK raporları ise şüphelilerin hesaplarında 27 milyar 509 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğunu ortaya koydu.
İçişleri Bakanlığı, 21 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını açıkladı. MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında 27 milyar 509 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, il emniyet müdürlüklerine bağlı asayiş şube ekipleri 21 ilde operasyon düzenledi.
Soruşturmalarda, şüphelilerin banka hesaplarına ilişkin MASAK raporları da incelendi. Yapılan incelemelerde toplam 27 milyar 509 milyon TL'lik işlem hacmi belirlendi.
SAHTE İLAN, YATIRIM VAADİ VE SİGORTA OYUNU
Bakanlığın açıklamasına göre şüphelilerin, vatandaşları dolandırmak için farklı yöntemlere başvurduğu tespit edildi.
Şüphelilerin sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettikleri, sahte sağlık raporu hazırlama vaadinde bulundukları ve kendilerini kamu görevlisi ya da banka çalışanı olarak tanıttıkları belirlendi.
Ayrıca yüksek kazanç vaatleriyle yatırım yapmak isteyen kişilerin hedef alındığı; araç, konut ve yedek parça satışları ile sahte araç kiralama ilanlarının dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı bildirildi.
198 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda vatandaşı 464 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 327 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 327 şüpheliden 198'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Diğer 129 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
İçişleri Bakanlığı, vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan suç şebekeleri ve yasa dışı yapılanmalarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Açıklamada, operasyonlarda görev alan emniyet personeli, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarına teşekkür edildi.