Bu sırada Yahya P.'nin arkasında bulunan eşi Sultan P.'nin çeşitli el hareketleri yaptığı polis ekipleri tarafından fark edildi. Kadının yardım istemeye çalıştığı şüphesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Şiddet şüphesiyle gözaltına alınan Yahya P. adliyeye sevk edildi. (Fotoğraf: DHA)

EŞİYLE AYRI GÖRÜŞTÜLER: ŞİKAYETÇİ OLMADI

Polis ekipleri, Sultan P. ile eşinden ayrı bir noktada görüştü. Kadına herhangi bir şikayetinin veya yardım talebinin bulunup bulunmadığı soruldu.

Sultan P.'nin, eşinin hastaneye yatırılmasını istediğini ancak kendisinden şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Kadının ifadesinde Yahya P.'nin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu belirttiği, polis ekiplerine yaptığı el hareketlerinin yardım isteme amacı taşımadığını ve olayın heyecanıyla istemsizce gerçekleştiğini beyan ettiği aktarıldı.