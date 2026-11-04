Maltepe’de şiddet gördüğü öne sürülen kadın şikayetçi olmadı: Saldırgan tavırlar sergileyen eş gözaltına alındı
Maltepe’de bir kadının hayatından endişe edildiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri adrese gitti. Kapıyı açan Yahya P.’nin saldırgan tavırları ve arkasında bulunan eşi Sultan P.’nin el hareketleri üzerine polis ekipleri kadınla ayrı bir noktada görüştü. Eşinin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu ve hastaneye yatırılmasını istediğini belirten Sultan P., şikayetçi olmadı. Daha önce de ihbarlarda bulunduğu öğrenilen Yahya P. ise gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün İstanbul Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultan P.'nin hayatından endişe edildiği yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri adrese gitti. Kapıyı açan Yahya P., polislerin geliş nedenini sorgulayarak saldırgan tavırlar sergiledi.
Bu sırada Yahya P.'nin arkasında bulunan eşi Sultan P.'nin çeşitli el hareketleri yaptığı polis ekipleri tarafından fark edildi. Kadının yardım istemeye çalıştığı şüphesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.
EŞİYLE AYRI GÖRÜŞTÜLER: ŞİKAYETÇİ OLMADI
Polis ekipleri, Sultan P. ile eşinden ayrı bir noktada görüştü. Kadına herhangi bir şikayetinin veya yardım talebinin bulunup bulunmadığı soruldu.
Sultan P.'nin, eşinin hastaneye yatırılmasını istediğini ancak kendisinden şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Kadının ifadesinde Yahya P.'nin bipolar rahatsızlığı bulunduğunu belirttiği, polis ekiplerine yaptığı el hareketlerinin yardım isteme amacı taşımadığını ve olayın heyecanıyla istemsizce gerçekleştiğini beyan ettiği aktarıldı.
GEÇMİŞTE DE İHBARLARDA BULUNMUŞ
Polisin olayla ilgili sürdürdüğü incelemede, çift arasında geçmişte de çok sayıda tartışma yaşandığı belirlendi. Sultan P.'nin daha önce de polis ekiplerine ihbarlarda bulunduğu ancak sonrasında şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı.
YAHYA P. ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yahya P. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.