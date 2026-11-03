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Konya'da 6,5 milyon liralık zimmet davasında karar çıktı! Zabit katibine 13 yıl hapis cezası

Konya’nın Kulu Adliyesi'nde görevliyken icra ve milli emlak hesaplarından 6,5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle yargılanan zabıt katibi Ayşe S., hakim karşısında bahis oynadığını itiraf etti. Paraları annesinin mobil bankacılık hesabına aktardığını söyleyen sanık, pişman olduğunu belirtti. Mahkeme, Ayşe S.’ye zincirleme şekilde zimmet suçundan 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verdi.

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Konya'da 6,5 milyon liralık zimmet davasında karar çıktı! Zabit katibine 13 yıl hapis cezası
Konya'da görev yaptığı adliyede zimmetine para aktardığı gerekçesiyle yargılanan zabıt katibi sanığa, 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Kulu Adliyesi'nde görevli kadın memur A.S., 2024 yılının başından itibaren icralardan ve hazine adına milli emlaktan yatan 6,5 milyon lirayı kısım kısım zimmetine geçirdi. A.S. yaptıklarının ortaya çıkacağını düşünüp, durumu eşine anlattı.

Eşinin de gerekli yerlere bildirmesi üzerine geçtiğimiz yıl aralık ayında gözaltına alınan S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PARALARLA BAHİS OYNADIM

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan A.S., paralarla bahis oynadığını itiraf ederek, "Aldığım paraları bahis oynayarak harcadım. Parayı annemin mobil bankacılık hesabına aktardım. Paraya ihtiyacım yoktu. Bir gün nasıl olsa ortaya çıkacağını düşündüğüm için durumu eşime anlattım. Eşimde durumu yetkili mercilere bildirdi. Yaptıklarımdan dolayı pişmanlık duydum ve intihara teşebbüs ettim. Mirastan kalan malları satarak oluşan zararı karşılamaya çalışacağım" dedi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Ayşe S. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Ayşe S'yi, "zincirleme şekilde zimmet" suçundan, "iyi hal" indirimiyle 13 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandırdı.

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