Yedek parça ilanında fiyat tuzağı! 111 TL'ye koydu, 6 bin TL istedi: Bakanlıktan milyonluk ceza
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden 111 TL'ye ilan verilen otomobil yedek parçası için alıcılardan 6 bin TL'ye kadar ücret isteyen satıcıya yönelik inceleme başlattı. Yanıltıcı fiyat uygulaması ve talep edilen belgelerin sunulmaması üzerine reklam verene 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulandı.
İnternet üzerinden 111 TL fiyatla satışa sunulan otomobil yedek parçası için tüketicilerden 6 bin TL'ye varan ücret talep edildiği ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yanıltıcı fiyat uygulamasını mercek altına aldı.
Yapılan incelemenin ardından reklam verene 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanırken söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.
111 TL'LİK İLANDA 6 BİN TL'LİK FİYAT ŞOKU
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden yayımlanan otomobil yedek parçası ilanlarına yönelik incelemesinde tüketicileri yanıltan fiyat uygulamasını tespit etti.
Bir internet satış platformunda otomobil yedek parçalarının 111 TL fiyatla ilana konulduğu, ancak ürünleri satın almak isteyen tüketicilerden farklı tarihlerde 5 bin TL ve 6 bin TL talep edildiği belirlendi.
BAKANLIĞIN BELGE TALEBİNE YANIT VERMEDİ
İnceleme kapsamında reklam verenden söz konusu fiyat uygulamasına ilişkin bilgi ve belgeler istendi. Ancak talep edilen belgelerin Ticaret Bakanlığına sunulmaması üzerine idari süreç işletildi.
1 MİLYON 83 BİN 706 TL CEZA KESİLDİ
Reklam Kurulu, söz konusu reklamların tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğunu değerlendirdi. Bunun üzerine reklam verene 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.
BAKANLIKTAN ŞEFFAF FİYATLANDIRMA VURGUSU
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, şeffaf fiyatlandırmanın sağlanması ve dürüst ticaret ilkelerinin korunması amacıyla yürütülen denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.