İnternet üzerinden 111 TL fiyatla satışa sunulan otomobil yedek parçası için tüketicilerden 6 bin TL'ye varan ücret talep edildiği ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yanıltıcı fiyat uygulamasını mercek altına aldı.

Yapılan incelemenin ardından reklam verene 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanırken söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

111 TL'LİK İLANDA 6 BİN TL'LİK FİYAT ŞOKU

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden yayımlanan otomobil yedek parçası ilanlarına yönelik incelemesinde tüketicileri yanıltan fiyat uygulamasını tespit etti.

Bir internet satış platformunda otomobil yedek parçalarının 111 TL fiyatla ilana konulduğu, ancak ürünleri satın almak isteyen tüketicilerden farklı tarihlerde 5 bin TL ve 6 bin TL talep edildiği belirlendi.