Haberler

Yaşam Haberleri

Konya'da zabıt katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!

Konya'da zabıt katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!

Konya Kulu Adliyesi’nde görevli katip Ayşe Selvi, zimmetine 6.5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Selvi, parayı kripto borsası ile sanal bahis oynayarak bitirdiğini itiraf etti

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

Paylaş







İstanbul Büyükçekmece'deki 147 milyon TL'lik vurgunun yankıları sürerken, benzer bir zimmet olayı bu kez Konya'nın Kulu ilçesinde ortaya çıktı. Kulu Adliyesi'nde iddiaya göre görevli zabıt katibi Ayşe Selvi'nin, farklı dönemlerde icra dosyalarından ve hazine adına yatırılan emanet hesaplarından para çektiği belirlendi.

PARAYI KUMARDA YEMİŞ

Yapılan incelemelerde yaklaşık 6,5 milyon TL'lik zimmet tespit edildi. Bir çocuk annesi Ayşe Selvi, geçen çarşamba günü savcılığa giderek suçunu itiraf etti. Selvi, zimmetine geçirdiği paranın tamamını kripto para borsalarında işlem yaparak ve sanal bahis oynayarak kaybettiğini söyledi. İtirafın ardından gözaltına alınan Selvi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN