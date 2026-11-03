ZEHİR TACİRLERİNE ŞAFAK BASKINI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik iki büyük operasyon için düğmeye basıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul ve çevre illerde suç örgütlerine yönelik, sokak satıcılarına ve uluslararası para sahteciliği şebekesine operasyon düzenlendi, 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken onlarca şüpheli kıskıvrak yakalandı.

32 adrese eş zamanlı baskın (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

SAHTE PARA ŞEBEKESİNE DARBE



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlarla Mücadele Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ise, ekonomik güvenliği sarsan kalpazanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, Esenler'deki bir adreste yapılan aramada, 1 milyon 250 bin sahte ABD Doları, 655 bin sahte Euro, 1 adet para basma kalıp makinesi, 1 adet kağıt kesme makinesi, 1 adet para kontrol cihazı, 800 adet hologram, 2 adet demir ve 18 adet plastik para basım kalıbı ele geçirildi.