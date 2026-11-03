Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun fon soruşturması kapsamında tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" iddialarıyla 31 Ekim'de gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama kararı verildi.
ESKİ BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Korkmaz Enes Ergun, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla 31 Ekim'de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ergun, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
KORKMAZ ENES ERGUN TUTUKLANDI
Sulh ceza hakimliği, yürütülen soruşturma kapsamında Korkmaz Enes Ergun'un tutuklanmasına karar verdi.
SERMAYE PİYASALARINDAKİ FON SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" iddiaları araştırılırken, eski Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama kararı verildi.