Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın kripto varlıklar üzerinden nasıl aklanmaya çalışıldığını gösteren ağ, güvenlik güçlerinin operasyonuyla açığa çıkarıldı.

Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliden 12'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ hesaplarında 2023'ten itibaren 4 milyar 301 milyon liralık para girişi ve 3 milyar 990 milyon liralık para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi.

MEKANİZMA SANAL POS İŞLEMLERİYLE KURULDU

İncelemelerde, "aeronx.com" uzantılı internet sitesi üzerinden faaliyet gösteren şirketin hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin birçoğu hakkında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma ile kovuşturma bulunduğu belirlendi.

Şirket hesaplarına para aktaran BCT Yazılım ve Luquıd Yazılım adlı firmaların da kripto varlık platformuyla organik bağlantılı olduğu saptandı.

BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay olduğu, son yetkilisi Mustafa Uslular'ın ise Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ çalışanı olduğu ortaya çıkarıldı.

928 MİLYON LİRALIK KRİPTO TRANSFERİ

Soruşturma detaylarında, BCT Yazılım hesaplarına Nkolay, İQ Money ve Elekse ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon lira ile aynı adreste kurulan Luquıd Yazılım hesaplarına gelen 449 milyon liranın sanal POS tahsilatı işlemleriyle kripto varlık platformuna aktarıldığı anlaşıldı.

Böylece iki şirket üzerinden toplam 928 milyon liranın Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

Toplanan paraların kripto varlıklara dönüştürülerek kaynağının gizlenmesinin ve izinin kaybettirilmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

MAL VARLIKLARINA BLOKE İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma çerçevesinde suçtan elde edilen gelirlerin dondurulması amacıyla 14 araç, 4 konut, 2 arazi ve 367 banka ile kripto varlık hesabına bloke işlemi uygulandığı bildirildi. Ayrıca suça konu Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildiği aktarıldı.