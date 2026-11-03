Çocukların kullandığı stres topunda boğulma riski! Bakanlık harekete geçti
Ticaret Bakanlığı, çocuklar için boğulma riski taşıdığı belirlenen “MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu” isimli oyuncağın piyasaya arzını yasakladı. Mevcut ürünlerin de piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Çocukların kullandığı oyuncaklara yönelik denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, sağlık ve güvenlik açısından risk taşıdığı belirlenen bir ürün için harekete geçti.
Yapılan incelemelerin ardından "MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu" isimli oyuncağın piyasaya arzı yasaklandı, raflardaki ürünlerin ise toplatılmasına karar verildi.
ÇOCUKLAR İÇİN RİSK TESPİT EDİLDİ
Ticaret Bakanlığı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen denetimler sonucunda söz konusu stres topunun çocukların sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıdığının belirlendiğini duyurdu.
Bakanlığın incelemelerinde, oyuncakta bulunan küçük parçaların boğulma riski oluşturabileceği tespit edildi. Ayrıca hava akışının engellenmesi durumunda ürünün ciddi tehlikelere yol açabileceği değerlendirildi.
PİYASAYA ARZI YASAKLANDI
Tespitlerin ardından "MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu" isimli oyuncağın piyasaya arzının yasaklanmasına karar verildi.
Halihazırda piyasada bulunan ürünler için de toplatma kararı alındı.
BAKANLIKTAN DENETİM MESAJI
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, ailelerimizin huzurunu güvence altına almak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
Bakanlık ayrıca vatandaşların güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabileceğini bildirdi.
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