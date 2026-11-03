Çocukların kullandığı oyuncaklara yönelik denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, sağlık ve güvenlik açısından risk taşıdığı belirlenen bir ürün için harekete geçti.

Yapılan incelemelerin ardından "MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu" isimli oyuncağın piyasaya arzı yasaklandı, raflardaki ürünlerin ise toplatılmasına karar verildi.

ÇOCUKLAR İÇİN RİSK TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen denetimler sonucunda söz konusu stres topunun çocukların sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıdığının belirlendiğini duyurdu.

Bakanlığın incelemelerinde, oyuncakta bulunan küçük parçaların boğulma riski oluşturabileceği tespit edildi. Ayrıca hava akışının engellenmesi durumunda ürünün ciddi tehlikelere yol açabileceği değerlendirildi.