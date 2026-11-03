Program, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman'ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından AK Parti'nin kuruluşundan bugüne uzanan 25 yıllık siyasi yolculuğunu, iktidar döneminde hayata geçirilen reformları ve Türkiye'nin dönüşümünü anlatan video gösterimi gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldı.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı ile AK Parti Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci, iktidara gelişinin 24'üncü yılı dolayısıyla "Kuruluşunun 25. Yılında, İktidara Gelişinin 24. Yılında AK Parti" başlıklı panel düzenlendi.

AK Parti'nin 25. yılı dolayısıyla Ankara'da özel panel düzenlendi.

YAYMAN: "AK PARTİ KENDİSİYLE YARIŞMAKTADIR"

Programın moderatörlüğünü de yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, açılış konuşmasında AK Parti'nin milletin partisi olduğunu belirterek, 3 Kasım 2002 seçimlerinin Türk siyasi tarihinde "Anadolu ihtilali" olarak nitelendirildiğini hatırlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de devlet-yönetim ve siyaset-insan ilişkilerinin köklü biçimde değiştiğini ifade eden Yayman, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'de siyasi paradigmanın yeniden şekillendiğini söyledi.

Yayman, "3 Kasım 2002'den bu yana Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de devlet-yönetim ilişkisi değişti. Türkiye'de siyaset-insan ilişkisi değişti. Siyasetin paradigması değişti ve boğazın hasta adamı olarak nitelenen Türkiye'miz bugün dünyanın küresel güçlerinden birisi haline geldi." dedi.

AK Parti'nin ilk 25 yılda büyük bir başarı öyküsü yazdığını, ikinci 25 yılda ise yeni bir başarı hikâyesi yazma sorumluluğu taşıdığını vurgulayan Yayman, partinin kuruluşundan itibaren karşı karşıya kaldığı siyasi krizleri ve müdahaleleri değerlendirdi.

"AK PARTİ, 24 YILLIK İKTİDARINDA HER İKİ YILDA BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYA KALDI"

AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de kurulduğu sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğunu hatırlatan Yayman, partinin daha kuruluş aşamasında önemli bir demokrasi mücadelesi verdiğini belirtti. İktidara gelinmesinin ardından yaşanan siyasi engellerin de milletin desteğiyle aşıldığını ifade eden Yayman; Danıştay saldırısı, cumhuriyet mitingleri, e-muhtıra, 367 krizi, kapatma davası, MİT krizi, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık süreci, Kovid-19 salgını ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin AK Parti'nin siyasi tarihinde önemli dönüm noktaları olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bütün bu süreçleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin iradesine ve demokrasiye sahip çıkarak geride bıraktığını dile getiren Yayman, şöyle konuştu:

"AK Parti, 24 yıllık iktidarın her iki yılda bir, bir krizle karşı karşıya kaldı ve bütün bunları da milletimizle, demokrasiyle ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la aştık. Biz AK Parti'yiz. Tarihin doğru tarafındayız. İsmimiz gibi 'ak' bir partiyiz."