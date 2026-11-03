CHP'den istifa ederek bağımsız meclis üyesi olan Ayhan Örs, Arnavutköy Belediye Meclisi'nin kasım ayı birinci oturumunda imam hatip okullarını ve bu okullarda eğitim gören öğrencileri hedef aldı. Ulusal ve uluslararası sınavlardaki başarılarıyla adlarından söz ettiren imam hatipli öğrencileri küçümseyen Örs, bu okulların hiç açılmamış olması gerektiğini savundu. Öğrencilerin emeğini ve başarılarını yok sayan sözleriyle, eğitimde dışlayıcı anlayışın bir örneğini sergiledi.

Örs'ün sözleri, eğitimde imkânların geliştirilmesine yönelik bir eleştirinin ötesine geçerek doğrudan okulların varlığını hedef aldı. İmam hatiplerin kapalı kalmasını isteyen bu yaklaşım, öğrencilerin okul kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı 28 Şubat döneminin yasakçı anlayışını hatırlattı.

"Keşke hiçbiri açılmasaydı. Hepsi kapalı kalsaydı, keşke hiç açılmasaydı."

ÖĞRENCİLERE TOPLUCA HAKARET

Örs, okullara yönelik sözlerinin ardından bu kez öğrencileri aşağılayan ifadeler kullandı. PISA sonuçları başta olmak üzere sınavlardaki başarılarıyla gündeme gelen imam hatiplileri tek bir olumsuz kalıba sıkıştıran Örs, şunları söyledi:

"Açtınız ne oldu? Okuldan bıkmış, muzdarip, okuma niyeti olmayan, aklı fikri boş işlerde olan çocuklarımızın hepsi imam hatipte."

Örs, imam hatipli öğrencileri "okuma niyeti olmayan" ve "aklı fikri boş işlerde olan" sözleriyle aşağılayarak doğrudan hedef aldı. Okulların kapalı kalmasını isteyen Örs'ün öğrencileri de hedef alan sözleri, 28 Şubat'ın dışlayıcı dilini yeniden gündeme taşıdı.



AYRIMCI SÖZLERE MECLİSTEN SERT TEPKİ

Örs'ün imam hatip okullarına ve öğrencilerine yönelik sözleri, meclisteki diğer üyelerin sert tepkisiyle karşılandı. Okulların kapalı kalmasını isteyen, öğrencileri ise topluca küçümseyen açıklamaları oturumda tepki topladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN