İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 7 aylık çalışma kapsamında 34 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

"Yasa dışı bahis, kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına yönelik operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.

KOMİSYON KARŞILIĞINDA HESAP BİLGİLERİ TOPLANDI

Bakanlığın açıklamasında, özellikle Avanos'taki bir eğlence mekânı ve Adana'daki bazı şüphelilerle bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesabı bilgilerinin toplandığı ve yasa dışı bahisten suç geliri elde edildiğinin belirlendiği bildirildi.

Suç gelirleri kripto ve kuyumcular üzerinden aklandı

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri kripto borsaları ve kuyumcular aracılığıyla akladığı, 6 kuyumcunun da bu süreçte rol aldığı belirtildi.

Şüphelilerin açtırdığı şirket hesapları ile şahıslara ait hesapların toplam işlem hacminin yaklaşık 20 milyar lira olduğu kaydedildi.

181 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Açıklamaya göre, 34 ildeki 181 adreste düzenlenen operasyonlara 818 polis ve 40 özel harekât personeli katıldı. Operasyonlarda 2 insansız hava aracı ve bir narkotik dedektör köpeği de görev aldı.

Çalışmalar sonucunda 23 taşınır ve 30 taşınmaz mal varlığı ile yaklaşık 1 milyar lira değerindeki suç gelirine el konuldu.

Bakanlık, açıklamasında operasyonda görev alan polisleri, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünü, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığını ve emeği geçenleri tebrik etti.

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