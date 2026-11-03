Bahçeli'nin TBMM'deki makam odasında gerçekleşen taziye ziyaretinde Özel'e, YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı eşlik etti.