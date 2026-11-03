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Özgür Özel'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeliyi Meclis'teki makam odasında ziyaret etti. Yaklaşık 10 dakika süren görüşme sonrası Bahçeli, Özel'i kapıdan uğurladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meclis'te Bahçeli ile bir araya geldi.

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Özgür Özel'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti.

Bahçeli'nin TBMM'deki makam odasında gerçekleşen taziye ziyaretinde Özel'e, YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı eşlik etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyareti (Foto: DHA)YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyareti (Foto: DHA)


BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI, KAPIDAN UĞURLADI

Bahçeli, Özel ve beraberindeki heyeti makam odasının kapısında karşıladı. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, Özel'i yine makam kapısına kadar uğurladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye taziye ziyareti (Foto: DHA)Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye taziye ziyareti (Foto: DHA)



KILIÇDAROĞLU DA ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye TBMM'deki makamında "taziye" ziyaretinde bulundu.

Video Oynatma İkonu Kılıçdaroğlu Bahçeli'yi ziyaret etti

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşılarken ziyaret yaklaşık 10 dakika sürdü.

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