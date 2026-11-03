MİT Başkanı İbrahim Kalın BAE’de: Mansur bin Zayid ile bölgesel güvenlik ve istikrarı görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Abu Dabi’de BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid ile görüştü. Görüşmede bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar ele alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyarette bulundu. Kalın, başkent Abu Dabi'de BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid tarafından kabul edildi.
GÜVENLİK YÖNETİMİ DE GÖRÜŞMEDE YER ALDI
Ziyaretin ayrıntılarını Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, X hesabından paylaştı.
Göktaş, görüşmede BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid ile Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali eş-Şamisi'nin de hazır bulunduğunu bildirdi. Temaslarda, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çabalar değerlendirildi.
STRATEJİK ORTAKLIKTA BARIŞ VURGUSU
Göktaş, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin bölgesel barışa katkısına dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı:
"BAE ile stratejik ortaklığımızın, bölgesel güvenlik ve barışın tahkimine ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz."