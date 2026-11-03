Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyarette bulundu. Kalın, başkent Abu Dabi'de BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid tarafından kabul edildi.

GÜVENLİK YÖNETİMİ DE GÖRÜŞMEDE YER ALDI

Ziyaretin ayrıntılarını Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, X hesabından paylaştı.

Göktaş, görüşmede BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid ile Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali eş-Şamisi'nin de hazır bulunduğunu bildirdi. Temaslarda, bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik ortak çabalar değerlendirildi.

STRATEJİK ORTAKLIKTA BARIŞ VURGUSU

Göktaş, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin bölgesel barışa katkısına dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı:

"BAE ile stratejik ortaklığımızın, bölgesel güvenlik ve barışın tahkimine ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN