Ege Denizi'nde 3 Kasım 2026 günü saat 17.23'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

SARSINTININ MERKEZİNE EN YAKIN NOKTALAR

Depremin merkez üssüne en yakın noktalar Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yer alan adalar oldu. Merkez üssüne en yakın beş ada ve aralarındaki mesafe şu şekilde ölçüldü:

Topan Ada (Muğla - Bodrum): 143,17 km

Yassı Ada (Muğla - Bodrum): 144,42 km

Sıçan Adası (Muğla - Bodrum): 144,92 km

Küçüktüllüce Adası (Muğla - Bodrum): 144,97 km

Pırasa Ada (Muğla - Bodrum): 145,70 km

ÇEVRE İLLERE OLAN MESAFE

Deniz açıklarında meydana gelen sarsıntının Türkiye ana karasındaki şehirlere olan mesafesi de ölçümlere yansıdı. Merkez üssüne en yakın beş il ve uzaklıkları şöyle sıralandı:

Aydın: 238,36 km

İzmir: 242,35 km

Muğla: 250,36 km

Manisa: 274,92 km

Denizli: 330,74 km