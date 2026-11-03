UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Ege'de deprem meydana geldi: AFAD ilk raporu yayımladı

Ege Denizi açıklarında meydana gelen sarsıntı kıyı kentlerinde kısa süreli hareketliliğe neden oldu. AFAD'ın paylaştığı ilk verilere göre depremin merkez üssü, derinliği ve sarsıntının çevre illere olan mesafesi açıklandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ege'de deprem meydana geldi: AFAD ilk raporu yayımladı

Ege Denizi'nde 3 Kasım 2026 günü saat 17.23'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

SARSINTININ MERKEZİNE EN YAKIN NOKTALAR

Depremin merkez üssüne en yakın noktalar Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yer alan adalar oldu. Merkez üssüne en yakın beş ada ve aralarındaki mesafe şu şekilde ölçüldü:

  • Topan Ada (Muğla - Bodrum): 143,17 km
  • Yassı Ada (Muğla - Bodrum): 144,42 km
  • Sıçan Adası (Muğla - Bodrum): 144,92 km
  • Küçüktüllüce Adası (Muğla - Bodrum): 144,97 km
  • Pırasa Ada (Muğla - Bodrum): 145,70 km

ÇEVRE İLLERE OLAN MESAFE

Deniz açıklarında meydana gelen sarsıntının Türkiye ana karasındaki şehirlere olan mesafesi de ölçümlere yansıdı. Merkez üssüne en yakın beş il ve uzaklıkları şöyle sıralandı:

  • Aydın: 238,36 km
  • İzmir: 242,35 km
  • Muğla: 250,36 km
  • Manisa: 274,92 km
  • Denizli: 330,74 km

MİT Başkanı İbrahim Kalın BAE’de: Mansur bin Zayid ile bölgesel güvenlik ve istikrarı görüştü
SONRAKİ HABER

MİT Başkanı Kalın’dan BAE’ye ziyaret

 TBMM KİT Komisyonunda DHMİ'nin 2023-2024 hesapları görüşüldü
ÖNCEKİ HABER

DHMİ'nin 2023-2024 hesapları görüşüldü
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler