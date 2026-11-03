Parti Yeni vurgun eski: Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan uzaklaştırıldı... Rüşvet ve ihaleye fesattan tutuklanmıştı
İçişleri Bakanlığı, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak ve irtikap suçlarından tutuklanan Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yeni Partili belediyeye yönelik 27 Ekim'de düzenlenen operasyonda Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit, Mali Hizmetler Müdürü Yurdagül Okkacı ve işadamı Abdullah Hülagü tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanlığı, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
RÜŞVET, İHALEYE FESAT VE İRTİKAP
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/13472 Soruşturma sayılı dosyasında "Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak ve İrtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,
- Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. "
NE OLMUŞTU
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim'de 17 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti.
Soruşturma kapsamında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit, Mali Hizmetler Müdürü Yurdagül Okkacı ve ve işadamı Abdullah Hülagü tutuklanmıştı.
12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.