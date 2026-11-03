İçişleri Bakanlığı, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon: Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon: Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

RÜŞVET, İHALEYE FESAT VE İRTİKAP

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Denizli ili Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan hakkında, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/13472 Soruşturma sayılı dosyasında "Rüşvet Almak, İhaleye Fesat Karıştırmak ve İrtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.10.2026 tarih ve 2026/469 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,

- Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. "