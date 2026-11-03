TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A DAYANDI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kadıköy-Ataşehir hattında trafik sıkışıklığı yaşandı. Ataşehir ile Sultanbeyli arasında da bazı noktalarda araç yoğunluğu meydana geldi.

Köprü bağlantı yollarında akşam saatlerinde araç kuyrukları oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa yönünde araç kuyrukları köprü girişine kadar uzandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araçların yavaş ilerlediği görüldü. Öte yandan kent genelindeki bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da saatler 18.00'i gösterirken trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak belirlendi.