İstanbul'da trafik kilitlendi: Ana arterler ve köprülerde araç kuyrukları oluştu! Yoğunluk yüzde 90' dayandı
Megakent İstanbul'da sağanak yağış uyarısının ardından trafik yoğunluğu etkisini gösterdi. Avrupa ve Anadolu yakasında birçok ana arterde araç kuyrukları oluştu. Saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 90'a dayandığı belirlendi.
Megakent İstanbul'da haftanın ikinci gününde trafik yoğunluğu etkisini artırdı. Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın 4. hafta mücadelesinde Stuttgart'ı konuk edecek olması da kentteki hareketliliği artırdı. Bu doğrultuda ana arterlerde ve köprü bağlantı yollarında araç kuyrukları oluştu.
TEM Otoyolu'nda, Firuzköy, Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.
Büyükdere Caddesi'nin Zincirlikuyu ile Levent arasındaki bölümünde, Kennedy Caddesi'nin Avrasya Tüneli istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımıyla karşılaşacağı RAMS Park ve çevresinde de araçlar güçlükle seyrediyor.
Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor.
TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresinde de yoğunluk gözlendi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A DAYANDI
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Kadıköy-Ataşehir hattında trafik sıkışıklığı yaşandı. Ataşehir ile Sultanbeyli arasında da bazı noktalarda araç yoğunluğu meydana geldi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa yönünde araç kuyrukları köprü girişine kadar uzandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araçların yavaş ilerlediği görüldü. Öte yandan kent genelindeki bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da saatler 18.00'i gösterirken trafik yoğunluğu yüzde 89 olarak belirlendi.
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