Kuruluşun yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik hava sahasında, 33'ü radar sistemi olmak üzere toplam 410 hava seyrüsefer yardımcı sistemiyle 24 saat kesintisiz hizmet verildiğini dile getiren Çakmak, sivil hava trafiğine açık 58 havalimanı bulunduğunu bildirdi.

DHMİ Genel Müdürü Fatih Çakmak, komisyon üyelerine yaptığı sunumda, 1933'te faaliyetlerine başlayan kuruluşun, ülkedeki havalimanlarının işletilmesi ile Türk hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevini yürüttüğünü söyledi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2023-2024 yılı hesap ve işlemlerini görüşmek üzere toplandı.

Çakmak, uçak ve yolcu trafiğiyle ilgili bilgi vererek, "Ülkemiz yolcu trafiği bazında Avrupa ülkeleri arasında 2019 yılında 5. sırada iken 2025 yılında 3. sıraya yükseldi. Dünyada ise 2019 yılında 10. sırada iken, 2025 yılında 7. sıraya yükseldi. Ülkemizin yolcu trafiği bazında orta vadeli hedefi 2026 yılında 257 milyon, 2027 yılında 267 milyon, 2031 yılında ise 307 milyonu geçerek Avrupa'da 2., dünyada 6. sıraya yükselmektir. İstanbul Havalimanı yolcu trafiğinin ise 2026 yılında 87 milyonu, 2029 yılında 90 milyonu, 2032 yılında ise 100 milyonu geçerek, Avrupa'daki liderliğini sürdüreceği, dünyada 5. sırada yer alacağı öngörmekteyiz." diye konuştu.

TBMM KİT Komisyonunda DHMİ'nin 2023-2024 hesapları görüşüldü. (Fotoğraflar: AA)

"NATO HEYETLERİNE ÜLKEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA KUSURSUZ HİZMET SUNULDU"

NATO heyetlerinin ülkeye giriş ve çıkışında kusursuz hizmet sunulduğunu dile getiren Çakmak, "NATO Ankara Zirvesi kapsamında 3 günlük dönemde, Ankara Havalimanı'nda 44 iniş, 38 kalkış olmak üzere toplam 82 uçuş, Esenboğa Havalimanı'nda 39 iniş, 24 kalkış toplam 63 uçuş sorunsuz tamamlandı. Toplam 145 uçuş yapıldı." ifadelerini kullandı.

Çakmak, 1933'ten bu yana havacılık alanında edinilen bilgi, birikim ve tecrübeyi başta KKTC olmak üzere Azerbaycan, Suriye, Afganistan ve Libya, Güney Sudan, Somali, Liberya, Kongo Cumhuriyeti, Türk cumhuriyetleri gibi ülkelerle paylaşmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini, tecrübelerin uluslararası platformlarda da paylaşılarak küresel sivil havacılığın gelişimine katkı sağlandığını anlattı.

Havalimanı yatırımları hakkında bilgi veren Çakmak, Kuruluş tarafından gerçekleştirilen Kiralama/İşletme Hakkı Devri (KİD) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinden günümüz itibarıyla 9,73 milyar avro kira ve tesis kullanım bedeli tahsil edildiğini bildirdi.

Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakam söz konusu proje sözleşmelerinin sonunda 36,5 milyar avroya ulaşacak. Ayrıca YİD projeleri 2025 yılı sonu itibarıyla garanti üstü gerçekleşme sonucu özel sektör tarafından Kuruluşumuza ödenen ve garanti altı gerçekleşmeler sebebiyle Kuruluşumuz tarafından özel sektöre yapılan ödemeler dikkate alındığında Kuruluşumuz lehine 346,03 milyon avro gelir elde edilmiştir."

Kuruluşa bu yıl 21 milyar lira yatırım ödeneği tahsis edildiğini, tamamının kullanılmasıyla gerçekleşmenin yüzde 100'e ulaşmasının hedeflendiğini belirten Çakmak, Kuruluşun karının bu yıl 44 milyar liraya ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi. Görüşmelerin ardından DHMİ Genel Müdürlüğünün 2023-2024 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları ibra edildi.