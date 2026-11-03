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Haydar Aliyev büstü üzerinden dezenformasyon! DMM gerçeği açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şişli’deki Haydar Aliyev Parkı’nda bulunan büstün kaldırılacağı ve yerine kültür merkezi yapılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin herhangi bir çalışma yürütmediği ve böyle bir projenin gündemde olmadığı belirtilerek kamuoyunun asılsız paylaşımlara itibar etmemesi istendi.

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Haydar Aliyev büstü üzerinden dezenformasyon! DMM gerçeği açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı" iddiasını yalanladı.

DMM'nin açıklaması. (Foto: X)DMM'nin açıklaması. (Foto: X)

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Şişli'deki Haydar Aliyev Parkı'nda bulunan büstün kaldırılacağı ve alanın yıkılarak yerine kültür merkezi yapılacağı" yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şişli Belediyesinin söz konusu alana ilişkin yürüttüğü herhangi bir çalışma bulunmamakta olup, böyle bir proje gündemde de yer almamaktadır. İki dost ve kardeş ülke ilişkilerini hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik ortaya atılan provokasyon ve dezenformasyon içeren iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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