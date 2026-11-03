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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından sel mağduru KOBİ’lere 1 milyon TL kredi! Başvuru şartları açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sel ve taşkınlardan etkilenen KOBİ’ler için KOSGEB aracılığıyla yeni destek paketini duyurdu. Küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere 500 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi sağlanacak. Krediler 6 ay ödemesiz, 24 ay vadeli olacak.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından sel mağduru KOBİ’lere 1 milyon TL kredi! Başvuru şartları açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde meydana gelen sel ve taşkınlardan etkilenen KOBİ'ler için yeni bir destek programı başlatıldığını duyurdu.

KOSGEB aracılığıyla hayata geçirilen Acil Durumlar Desteği kapsamında küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere ise 500 bin TL'ye kadar kredi imkânı sunulacak.

Sel ve taşkınlardan etkilenen KOBİ’ler için destek paketi açıklandı. (Foto: DHA)Sel ve taşkınlardan etkilenen KOBİ’ler için destek paketi açıklandı. (Foto: DHA)

SEL VE TAŞKINDAN ETKİLENEN KOBİ'LERE DESTEK

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel ve taşkınlar nedeniyle zarar gören işletmelerin ekonomik kayıplarının telafi edilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla KOSGEB'in Acil Durumlar Desteği programının devreye alındığını belirtti.

Desteğin İstanbul ve diğer şehirlerde afetlerden etkilenen KOBİ'leri kapsadığını ifade eden Kacır, işletmelere finansman kolaylığı sağlanacağını bildirdi.

1 MİLYON TL'YE KADAR KREDİ İMKÂNI

Program kapsamında küçük işletmeler 1 milyon TL'ye, mikro işletmeler ise 500 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

Kredilerin faiz veya kâr payının tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Böylece işletmeler, sıfır finansman maliyetiyle kredi imkânından yararlanabilecek.

Krediler için 24 ay vade ve 6 ay ödemesiz dönem uygulanacağı ifade edildi (Foto: AA)Krediler için 24 ay vade ve 6 ay ödemesiz dönem uygulanacağı ifade edildi (Foto: AA)

6 AY ÖDEMESİZ, 24 AY VADELİ

Destek kapsamında sağlanacak krediler için 24 ay vade ve 6 ay ödemesiz dönem uygulanacak.

Başvurular için son tarihin 31 Aralık 2026 olduğunu açıklayan Bakan Kacır, "KOBİ'lerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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