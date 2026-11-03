Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde meydana gelen sel ve taşkınlardan etkilenen KOBİ'ler için yeni bir destek programı başlatıldığını duyurdu.

KOSGEB aracılığıyla hayata geçirilen Acil Durumlar Desteği kapsamında küçük işletmelere 1 milyon TL, mikro işletmelere ise 500 bin TL'ye kadar kredi imkânı sunulacak.