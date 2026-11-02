"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DAYANIŞMA DÜNYA İÇİN DE ANLAMLI VE DEĞERLİ"



Bilal Erdoğan, programın ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, Türkiye-Japonya ilişkilerinin geçmişini, bugününü ve geleceğini konuşmak için bir araya geldiklerini belirterek, düzenlenen panelde her iki ülkeden de önemli konuşmacıların yer aldığını ifade etti.

Tarihten gelen mirasın Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin ne kadar doğal ve teklifsiz olduğunu gösterdiğini kaydeden Bilal Erdoğan, "Dünyanın içinde bulunduğu şu anki çalkantılı çağı değerlendirecek olursak, Türkiye ve Japonya gibi iki güçlü ülkenin birbirleriyle olan dayanışmasının ve dostluğunun aslında dünya için de ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu konuşmuş olduk" değerlendirmesinde bulundu.