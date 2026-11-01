Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi ile arz güvenliği ve çeşitliliğinin artırılması hedeflenirken, dünyada son 6 yıldır uygulanan yer kabuğu ısısından enerji üretme çalışması Türkiye'de de başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve TÜBİTAK destekli projede yerin 3 bin ila 5 bin metre derinliğine kuyu kazılarak yer kabuğunun altındaki ısı yeryüzüne çıkarılacak. Türkiye'de 40 adet Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne denk, yani elektrik ihtiyacının 4 katı kadar yer ısısı potansiyeli olduğu belirlendi. MTA ve TÜBİTAK'ın öncülüğünde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ar-Ge üssü olan Arı Teknokent firmalarından Anadolu İnovasyon, Türkiye'de enerji alanında bir ilke imza attı. Son 6 yıldır ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde uygulanmaya başlanan AGS Kapalı Sistem Jeotermal uygulaması ile konutlara elektrik üretmek için kollar sıvandı.

Türkiye, yer kabuğunun ısısından elektrik üretmek için Manisa'nın Salihli ilçesinde sondaja başladı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

MANİSA'DA İLK SONDAJ VURULDU

Proje kapsamında ilk sondaj çalışması volkanik Kula bölgesine komşu olan Manisa Salihli Acıdere mevkiinde yapıldı. 3 bin metre derinliğe, 25 santimetre genişliğindeki borularla biri seracılık, diğeri elektrik üretimi olmak üzere iki adet sondaj atılırken, derin kuyuda 245 santigrat derece ısıya rastlandı. Klasik jeotermalden farklı olarak herhangi bir sıcak su tespitine gerek duyulmaksızın yapılan bu çalışmada, yerin altındaki ısı yeryüzüne çıkarılarak seracılık faaliyetleri ya da elektriğe dönüştürülerek ısıtma ve soğutmada kullanılabiliyor.

DÜNYA KOLLARI SIVADI

İngiltere'de 3 megavatlık bir santral bu alanda devreye alınırken, 3 megavatlık tesis de önümüzdeki günlerde devreye alınacak. ABD'de ise Microsoft'un yapay zekâ veri merkezinin ihtiyacını karşılamak için 380 megavatlık bir tesisin kurulumuna başlandı. Danimarka ise şehir ısıtmasında bu teknolojiyi kullanmak için ihale hazırlığına başladı.