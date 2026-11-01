İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fon soruşturması kapsamında adli süreç devam ediyor.

Finans ve piyasa işlemlerini mercek altına alan savcılığın talimatıyla Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifadeye çağrıldı. Adliyeye gelen Arıncı'nın, soruşturmayı yürüten savcılık biriminde ifadesi alındı.



YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA ŞARTI

Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Yunus Arıncı hakkında adli kontrol kararı verildi. Arıncı, yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza atma yükümlülüğü getirilerek serbest bırakıldı.

Takasbank

Yunus Arıncı