Bakan Kurum COP31 tanıtım filmini paylaştı! Buzların üzerinde iklim mesajı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya’da 9-20 Kasım’da düzenlenecek COP31 için hazırlanan tanıtım filmini paylaştı. Filmde Artistik Buz Pateni Milli Sporcusu İklim Şentunalı, eriyen buz kütlesi üzerinde performans sergileyerek iklim değişikliğine dikkat çekti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek dünyanın en önemli iklim organizasyonlarından COP31 için hazırlanan tanıtım filmini sanal medya hesabından paylaştı.
Artistik Buz Pateni Milli Sporcusu İklim Şentunalı'nın eriyen buz kütlesi üzerinde performans sergilediği filme ilişkin Kurum, "Buzlar erimeden, İklim'in sesine kulak verin" mesajını verdi.
TÜRKİYE COP31'E HAZIRLANIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıklar sürüyor.
Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Türkiye, Artistik Buz Pateni Milli Sporcusu İklim Şentunalı'nın yer aldığı özel bir tanıtım filmi hazırladı.
COP31 Başkanı Murat Kurum da "İklim" isimli klibi sanal medya hesabından, "Buzlar erimeden, İklim'in sesine kulak verin" mesajıyla paylaştı.
"SEYİRCİ KALMA LÜKSÜMÜZ BİTTİ"
Tanıtım filminde hızla eriyen bir buz kütlesi üzerinde performans sergileyen İklim Şentunalı, iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Şentunalı, görüntülerde şu mesajı verdi:
"Ben İklim. Dünya, kusursuz bir dengenin üzerinde kaydığımız ince bir buz tabakasıydı. Buz eriyor. Altımızdaki zemin ayaklarımızın kayıp gitmesine izin vermiyor artık. Zaman azaldı. Denge bozuldu. Seyirci kalma lüksümüz bitti. Bu bir çağrı değil, kaçınılmaz bir yüzleşme. Birlikte durdurabileceğimiz bir çöküş, birlikte yazabileceğimiz bir yarın var. Doğanın ritmi, benim dansım, gezegenin hikâyesi. Hiçbiri yarım kalmayacak. Ama önce gerçekle yüzleşmeliyiz. Sözler bitti, değişim başladı. Ben İklim. İklim değişiyor."
COP31 İÇİN "LET'S COP" ŞARKISI DA HAZIRLANDI
COP31 Başkanlığı, organizasyon kapsamında daha önce "Let's COP" isimli İngilizce bir şarkı da hazırlamıştı.
COP31
COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı olarak düzenleniyor. COP, "Taraflar Konferansı" anlamına geliyor.
Taraflar Konferansı, 1992 yılında kabul edilen UNFCCC'nin en üst karar alma organı konumunda bulunuyor. Sözleşmeye taraf olan tüm devletler COP toplantılarında temsil ediliyor.
190'dan fazla ülkenin katılımıyla her yıl düzenlenen Taraflar Konferanslarında ülkelerin sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp ve zarar mekanizmaları ile karbon piyasalarının kuralları ele alınıyor.
İklim kriziyle mücadele açısından büyük önem taşıyan toplantılarda, Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin kurallar da şekilleniyor.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ DÜZENLENECEK
COP31, bu yıl ilk kez Türkiye'de düzenlenecek. Organizasyona, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık ediyor.