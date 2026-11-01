Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek dünyanın en önemli iklim organizasyonlarından COP31 için hazırlanan tanıtım filmini sanal medya hesabından paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıklar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (Foto: AA)

"SEYİRCİ KALMA LÜKSÜMÜZ BİTTİ"

Tanıtım filminde hızla eriyen bir buz kütlesi üzerinde performans sergileyen İklim Şentunalı, iklim değişikliğine karşı harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Şentunalı, görüntülerde şu mesajı verdi:

"Ben İklim. Dünya, kusursuz bir dengenin üzerinde kaydığımız ince bir buz tabakasıydı. Buz eriyor. Altımızdaki zemin ayaklarımızın kayıp gitmesine izin vermiyor artık. Zaman azaldı. Denge bozuldu. Seyirci kalma lüksümüz bitti. Bu bir çağrı değil, kaçınılmaz bir yüzleşme. Birlikte durdurabileceğimiz bir çöküş, birlikte yazabileceğimiz bir yarın var. Doğanın ritmi, benim dansım, gezegenin hikâyesi. Hiçbiri yarım kalmayacak. Ama önce gerçekle yüzleşmeliyiz. Sözler bitti, değişim başladı. Ben İklim. İklim değişiyor."