Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Atila Türeli'nin genel müdürlük görevini vekaleten üstlendiği bildirildi.

Borsa İstanbul'a vekaleten Atila Türeli atandı. (Foto: Takvim.com.tr)

ATİLA TÜRELİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Ereğli ilçesinde dünyaya gelen Atila Türeli, ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Türeli, 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon yüksek lisans programını bitirdi.

1994 yılında avukatlık ruhsatını alan Türeli, 2000 yılına kadar adli yargıda hâkim olarak görev yaptı. Aynı yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) açtığı sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak çalışmaya başladı.

BORSA İSTANBUL'DA FARKLI GÖREVLER ÜSTLENDİ

Atila Türeli, 2000-2012 yılları arasında Hukuk Müşavirliği bünyesinde farklı kademelerde görev aldı. 2012-2014 yıllarında Üye İşleri Bölüm Müdürü, 2014-2016 yıllarında Uyum Bölüm Müdürü olarak çalışan Türeli, 2016-2023 döneminde Baş Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü.

Borsa İstanbul'da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Türeli, halen Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliği görevlerini de sürdürüyor. Çeşitli hukuk dallarında uzman arabuluculuk sertifikalarına sahip olan Türeli, alınan yönetim kurulu kararıyla Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten getirildi.

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Atila Türeli