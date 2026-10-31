Fon soruşturmasında Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’a gözaltı
Fon soruşturmasında Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı. Ergun’a, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “rüşvet” suçlamaları yöneltildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı.
Ergun'a, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamaları yöneltildi. Ergun hakkındaki soruşturma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Korkmaz Enes Ergun, 26 Mart 2021'den bu yana Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak görev yapıyor.
SONRAKİ HABER
Fındıkta fiyat baskısı mercek altında
ÖNCEKİ HABER
Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel