İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun gözaltına alındı.

Ergun'a, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlamaları yöneltildi. Ergun hakkındaki soruşturma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Korkmaz Enes Ergun, 26 Mart 2021'den bu yana Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

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