Zelenskiy’den Erdoğan’a teşekkür: Tahıl koridorunda mutabakat, barış için Türkiye seçeneği
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Kasım ayının ilk yarısında yapılması öngörülen Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki üçlü görüşmelere hazırlandıklarını belirten Zelenskiy, Türkiye ve Avrupa’nın sürece katılması ile toplantıların Türkiye’de düzenlenmesi ihtimalini de Erdoğan ile ele aldıklarını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Görüşmede Karadeniz'de güvenlik, barış girişimleri, gıda güvenliği ve iki ülke arasındaki savunma, ticaret ve enerji işbirliği gündeme geldi.
Net ve kapsamlı işbirliği ile Ukrayna'nın gerçek barış ve güvenliğe ulaşmasını sağlayacak umut vadeden tüm gelişmeleri desteklemeye hazır olması dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür eden Zelenskiy, "Görüşmemizin Uluslararası Karadeniz Günü'ne denk gelmesi de sembolik bir anlam taşıyor." dedi.
KARADENİZ'DE GÜVENLİK İÇİN YENİ FİKİRLER MASADA
Karadeniz'deki güvenlik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, "Rusya 2014'ten bu yana sürdürdüğü saldırganlıkla Karadeniz'deki durumu sürekli olarak adım adım daha da kötüleştiriyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğine dikkat çeken Zelenskiy, şöyle konuştu:
"Türkiye egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve Karadeniz'de güvenli seyrüseferi sağlayabilecek, Karadeniz bölgesinde normal yaşam koşullarını yeniden tesis edebilecek adımlarımızı istikrarlı bir şekilde destekliyor."
Erdoğan ile bu alanda fayda sağlayabilecek yeni fikir ve önerileri değerlendirdiklerini belirten Zelenskiy, gıda güvenliğinin de görüşmenin başlıkları arasında bulunduğunu söyledi.
TAHIL KORİDORU'NUN İŞLEMESİ İÇİN ORTAK ÇALIŞMA
Zelenskiy, Karadeniz Tahıl Koridoru konusunda Erdoğan ile mutabakata vardıklarını açıklayarak şunları kaydetti:
"Bu diyalog için Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bunlar arasında gıda güvenliği de yer alıyor. Bugün Erdoğan ile Karadeniz Tahıl Koridoru üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık. Amacımız bu koridorun varlığını sürdürmesini ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamaktır."
ÜÇLÜ GÖRÜŞMELER ÖNCESİ TÜRKİYE SEÇENEĞİ
Kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilmesi öngörülen Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki üçlü formata hazırlandıklarını belirten Zelenskiy, Türkiye ve Avrupa'nın sürece katılımı üzerinde de durduklarını ifade etti.
Zelenskiy, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bu formatın perspektiflerini ve diğer imkanları, özellikle Türkiye'nin ve tüm Avrupa'nın sürece dahil edilmesi olanaklarını, ayrıca burada, Türkiye'de toplantılar düzenlenmesi ihtimalini görüştük." dedi.
"Barışın sağlanması için güçlü kararlara ihtiyaç var." diyen Zelenskiy, Rusya'ya her düzeyde barışın alternatifi bulunmadığı ve Ukrayna'ya verilen desteğin azalmayacağı mesajının iletilmesi gerektiğini vurguladı.
Zelenskiy, Rusya'nın gerilimi azaltıcı adımlar atmak zorunda bırakılması halinde gerilimin düşürülmesine yönelik adımların mümkün olduğuna işaret etti.
SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ ORTAK PROJELER
Görüşmede Türkiye-Ukrayna ikili işbirliğini de değerlendirdiklerini aktaran Zelenskiy, savunma ve sanayi alanlarındaki ortaklığın güçleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ülkelerimiz savunma alanında ve savunma sanayisinde doğal müttefiklerdir. Bu işbirliği giderek daha da güçlenecektir. Yeni ortak sanayi projeleri ve diğer ekonomik projeler üzerinde çalışıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Bu da Ukrayna ve Türk iş dünyası için yeni fırsatlar yaratıyor."
Denizlerde seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması konusunda sağlanacak ilerlemenin, serbest ticaret anlaşmasının tüm potansiyeliyle hayata geçirilmesine de katkıda bulunacağını dile getirdi.
ENERJİ ALTYAPISI İÇİN İŞBİRLİĞİ VE EKİPMAN DESTEĞİ
İki ülkenin enerji ve altyapı alanlarında da ortak projeler geliştirebileceğini belirten Zelenskiy, şunları söyledi:
"Enerji ve altyapı alanlarında da önemli bir potansiyele sahibiz. Hem Ukrayna'yı hem de Türkiye'yi güçlendirebilecek projeler mevcut. Özellikle Rusların şehirlerimizin ve köylerimizin enerji altyapısına yönelik terör saldırılarını yoğunlaştırdığı bu dönemde, ortaklarımızla hayata geçireceğimiz her enerji projesi büyük önem taşıyor."
Türkiye'nin enerji şirketlerinden temsilcilerle de bir araya geldiklerini aktaran Zelenskiy, "Önümüzdeki hafta jeneratör ve diğer enerji ekipmanlarının tedarikinde artış bekliyoruz." dedi.
MUTABAKATLARIN HIZLA HAYATA GEÇİRİLMESİ BEKLENTİSİ
İki ülkenin iş dünyası temsilcilerinin de görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, bu temaslardan dolayı minnettarlığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanları düzeyinde üzerinde mutabık kalınan hususların süratle hayata geçirilmesini beklediğini vurgulayan Zelenskiy, "Türkiye'ye verdiği tüm destek için ve zorlu koşullara rağmen güvenlik ve ekonomi alanlarındaki işbirliğimizin giderek güçlenmesinden dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.