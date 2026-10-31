Karadeniz’de güvenli seyrüsefer için yeni fikir ve öneriler Dolmabahçe’de masaya yatırıldı. (Foto: AA) ÜÇLÜ GÖRÜŞMELER ÖNCESİ TÜRKİYE SEÇENEĞİ Kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilmesi öngörülen Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki üçlü formata hazırlandıklarını belirten Zelenskiy, Türkiye ve Avrupa'nın sürece katılımı üzerinde de durduklarını ifade etti. Zelenskiy, "Sayın Cumhurbaşkanı ile bu formatın perspektiflerini ve diğer imkanları, özellikle Türkiye'nin ve tüm Avrupa'nın sürece dahil edilmesi olanaklarını, ayrıca burada, Türkiye'de toplantılar düzenlenmesi ihtimalini görüştük." dedi. "Barışın sağlanması için güçlü kararlara ihtiyaç var." diyen Zelenskiy, Rusya'ya her düzeyde barışın alternatifi bulunmadığı ve Ukrayna'ya verilen desteğin azalmayacağı mesajının iletilmesi gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, Rusya'nın gerilimi azaltıcı adımlar atmak zorunda bırakılması halinde gerilimin düşürülmesine yönelik adımların mümkün olduğuna işaret etti.

Zelenskiy’den savunmada ortaklık vurgusu: Türkiye ile yeni sanayi projeleri üzerinde çalışıyoruz. (Foto: AA) SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ ORTAK PROJELER Görüşmede Türkiye-Ukrayna ikili işbirliğini de değerlendirdiklerini aktaran Zelenskiy, savunma ve sanayi alanlarındaki ortaklığın güçleneceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ülkelerimiz savunma alanında ve savunma sanayisinde doğal müttefiklerdir. Bu işbirliği giderek daha da güçlenecektir. Yeni ortak sanayi projeleri ve diğer ekonomik projeler üzerinde çalışıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Bu da Ukrayna ve Türk iş dünyası için yeni fırsatlar yaratıyor." Denizlerde seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması konusunda sağlanacak ilerlemenin, serbest ticaret anlaşmasının tüm potansiyeliyle hayata geçirilmesine de katkıda bulunacağını dile getirdi.