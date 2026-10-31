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Rojin Kabaiş soruşturmasında gözler kritik raporlarda! 500 kişinin DNA'sı incelendi

Van’da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in, kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü’nde cansız bedenine ulaşıldı. Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken 500 kişinin DNA’sı incelendi.

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Rojin Kabaiş soruşturmasında gözler kritik raporlarda! 500 kişinin DNA'sı incelendi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolan ve 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi 1'inci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi.

Rojin Kabaiş’in, kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü’nde cansız bedenine ulaşılmıştı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Rojin Kabaiş’in, kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü’nde cansız bedenine ulaşılmıştı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Yaklaşık 500 kişiden alınan DNA örnekleri, soruşturma dosyasındaki bulgularla karşılaştırılırken özel baz istasyonu ekibinin yürüttüğü teknik çalışmalarda da sona yaklaşıldı. Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünü aydınlatmak amacıyla yürütülen çok yönlü teknik incelemeler sürüyor.

Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünü aydınlatmak amacıyla yürütülen incelemeler sürüyor.Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümünü aydınlatmak amacıyla yürütülen incelemeler sürüyor.

ANALİZLER BEKLENİYOR

Kabaiş'in ölümünün tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için görevlendirilen özel baz istasyonu ekibinin çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi. Olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması beklenen bilirkişi raporlarının kısa süre içinde tamamlanması öngörülüyor. Soruşturmanın en önemli aşamalarından birini adli tıp ve DNA incelemeleri oluşturuyor. Dosya kapsamında yaklaşık 500 kişiden DNA örneği alındığı öğrenildi. Toplanan örnekler, olay yerinde ve soruşturma dosyasında bulunan materyallerle karşılaştırılmak üzere laboratuvarlarda incelendi.

Dijital baz istasyonu sinyal trafiğine ilişkin incelemeler ile DNA analizlerinden elde edilecek sonuçların, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soru işaretlerinin giderilmesine ve olayın aydınlatılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Haber: Hüseyin Kaçar

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