Künefeye Sadık! Londra Belediye Başkanı Sadık Khan Türk restoranında tezgaha geçti
Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, bir Türk restoranını ziyaret ederek künefe yaptı. Ardından künefeyi yiyen Müslüman başkan, “Harika bir tatlı. Fırsat buldukça yiyorum” dedi.
Türk tatlıları dünyanın her yerinde büyük ilgi görüyor. Bunlara son örnek İngiltere'nin başkenti Londra'dan geldi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Green Lanes bölgesinde bulunan bir Türk restoranını ziyaret etti.
Ziyareti sırasında geleneksel Türk tatlısı künefenin yapımını deneyen Khan, tezgâhın başına geçti. Aşçının desteğiyle künefe hazırlayan Müslüman başkan, daha sonra bunu afiyetle yedi. Türklerin Londra'ya katkılarına bir kez daha dikkat çeken Khan, "Fırsat buldukça künefe yiyorum. Bu kez yapmaya çalıştım, başardım sanki. Tadı nefisti. Özellikle Hackney, Enfield ve Haringey bölgelerinde geniş Türk toplulukları var. Türkiye'nin Londra sakinlerinin doğum ülkeleri sıralamasında 13. sıraya çıktığını biliyorum. 8 bin İngiliz şirketi Türkiye'yle ticaret yapıyor. 2050'de Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük 4'üncü ekonomisi olacağı bekleniyor. Türkler benim dostlarım" dedi.