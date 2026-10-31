Türk tatlıları dünyanın her yerinde büyük ilgi görüyor. Bunlara son örnek İngiltere'nin başkenti Londra'dan geldi. Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Green Lanes bölgesinde bulunan bir Türk restoranını ziyaret etti.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, bir Türk restoranını ziyaret ederek künefe yaptı. (Fotoğraflar: AA)

Ziyareti sırasında geleneksel Türk tatlısı künefenin yapımını deneyen Khan, tezgâhın başına geçti. Aşçının desteğiyle künefe hazırlayan Müslüman başkan, daha sonra bunu afiyetle yedi. Türklerin Londra'ya katkılarına bir kez daha dikkat çeken Khan, "Fırsat buldukça künefe yiyorum. Bu kez yapmaya çalıştım, başardım sanki. Tadı nefisti. Özellikle Hackney, Enfield ve Haringey bölgelerinde geniş Türk toplulukları var. Türkiye'nin Londra sakinlerinin doğum ülkeleri sıralamasında 13. sıraya çıktığını biliyorum. 8 bin İngiliz şirketi Türkiye'yle ticaret yapıyor. 2050'de Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük 4'üncü ekonomisi olacağı bekleniyor. Türkler benim dostlarım" dedi.