Şam'ın tarih boyunca ilim, medeniyet ve kültür merkezi olduğunu belirten Salih, kentin yeniden geçmişteki gibi iyiliğin, bereketin, ilmin ve cömertliğin kaynağı olacağını ifade etti.

Tarihi yapının inşasında ve korunmasında emeği geçenleri rahmetle anan Salih, her geçen gün yeniden toparlanan Suriye'nin yeniden ayağa kalkması temennisinde bulundu.

Salih, bugün yalnızca bir caminin değil, aynı zamanda bir medeniyet eserinin, ilim merkezinin ve toplumsal yaşam açısından önemli bir yapının açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"TÜM MÜSLÜMANLARA AİT"

Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam'da restore edilerek yeniden açılan tarihi Süleymaniye Tekkesi'nin yalnızca Suriyelilere değil, dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanlara ait olduğunu söyledi.

Yapının Osmanlı Devleti'nin medeniyetini yansıtan önemli tarihi eserlerden biri olduğunu belirten Bakan Şükri, "Türkiye'deki kardeşlerimize ve Suriye Genel Sekreterliğindeki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Muhammed Ebu Hayr Şükri, tarihi yapının tüm Müslümanlara ait olduğunu ifade etti.

Tekkeyi inşa ettiren Sultan Süleyman'ı rahmetle andıklarını dile getiren Şükri, "Bu tekkeyi inşa ettiren Sultan Süleyman'a Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.