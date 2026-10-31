Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararlara göre, Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına atandı. Ersin Başar Ekmekçi, SPK Başkan Vekilliğine getirilirken Yasemin Girici de kurul üyeliğine atandı.

Atamaların, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer kararla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde de görev değişikliği yaşandı. Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Taşar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.