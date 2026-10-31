Kayseri’de yük treninde kimyasal sızıntı: Nitrik asit bulunan vagon ayrılarak karantinaya alındı
Eskişehir’den Kayseri’ye gelen yük treninde nitrik asit taşıyan bir vagonda sızıntı tespit edildi. Boğazköprü Tren Garı’na sevk edilen ekipler tüm vagonları kontrol ederken, sızıntının olduğu vagon trenden ayrılarak karantinaya alındı. Olayda kimyasaldan etkilenen olmadı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Eskişehir'den yük taşıyan E68034 numaralı tren, Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Boğazköprü Tren Garı'na ulaştığında görevliler, nitrik asit bulunan vagonlardan birinde sızıntı olduğunu belirledi.
İhbar üzerine gara polis, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
ÖZEL KIYAFETLİ EKİPLER TÜM VAGONLARI KONTROL ETTİ
Koruyucu kıyafetlerle müdahale eden ekipler, başka sızıntı olup olmadığını belirlemek için trendeki bütün vagonları kontrol etti. Sızıntı tespit edilen vagon ise trenden ayrılarak karantinaya alındı.
Kimyasal maddeden etkilenen kimsenin olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel