İhbar üzerine gara polis, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Eskişehir’den Kayseri’ye yük taşıyan trende kimyasal sızıntı tespit edilmesi ekipleri harekete geçirdi. (Foto: İHA)

ÖZEL KIYAFETLİ EKİPLER TÜM VAGONLARI KONTROL ETTİ

Koruyucu kıyafetlerle müdahale eden ekipler, başka sızıntı olup olmadığını belirlemek için trendeki bütün vagonları kontrol etti. Sızıntı tespit edilen vagon ise trenden ayrılarak karantinaya alındı.

Kimyasal maddeden etkilenen kimsenin olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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