Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

GAZZE, İRAN VE UKRAYNA GÜNDEMİ

İki bakan, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecini, Gazze'deki durumu ve Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi. Görüşmede diğer bölgesel meseleler de ele alındı.

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