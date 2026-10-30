Bakan Fidan, G20’de Rubio ile görüştü: Gazze, İran ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atalanta’daki G20 toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede ABD-İran müzakere süreci, Gazze’deki durum ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
GAZZE, İRAN VE UKRAYNA GÜNDEMİ
İki bakan, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecini, Gazze'deki durumu ve Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi. Görüşmede diğer bölgesel meseleler de ele alındı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel