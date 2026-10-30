Büyükelçi Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterlik için gerekli vasıflarını, yeteneklerini, uluslararası alandaki tecrübelerini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun buldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, adaylık başvurusu için ilgili mektubu BM Genel Kurul Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Türkiye, eski Dışişleri Bakanı ve halen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri görevini yürüten Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

Feridun Sinirlioğlu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

BM Genel Sekreterlik yarışında şu ana kadar mutabık kalınan bir aday çıkmaması üzerine Türkiye'nin BM'nin işini kolaylaştırmak için Sinirlioğlu'nu aday gösterdiğini belirten Yıldız, öte yandan bu seçimde adayın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden çıkması konusundaki teamüle de saygı duyduklarını, bu nedenle bugüne kadar beklediklerini vurguladı.

Büyükelçi Yıldız, adaylık başvurusu mektubunda Sinirlioğlu'nun özgeçmişine ve vizyon belgesine yer verildiğini sözlerine ekledi.

Ağustos-Kasım 2015 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı, 2016-2023 yılları arasında Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürüten kıdemli Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu, halen AGİT Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.

FERİDUN SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

1956 doğumlu olan Feridun Hadi Sinirlioğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Sinirlioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı.



1982 yılında Dışişleri Bakanlığında göreve başlayan Sinirlioğlu, Türkiye'nin Lahey ve Beyrut büyükelçiliklerinde çalıştı. 1992-1996 yıllarında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde siyasi müsteşar, 1996-2000 yıllarında ise Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanı olarak görev yaptı. 2002-2007 yıllarında Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi olan Sinirlioğlu, 21 Ağustos 2009'da Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığına getirildi. Sinirlioğlu, 28 Ağustos-24 Kasım 2015 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2016-2023 yılları arasında Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürüten Feridun Sinirlioğlu, halen AGİT Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.

Feridun Sinirlioğlu