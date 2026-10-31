Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurultayda rüşvet çıkışı: “İçimize sızdılar”

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen CHP Gençlik Kolları İl Koordinasyon Toplantısı'nın kapanışında konuşan Kılıçdaroğlu, partisinin bir arınma dönemi yaşadığını söyledi. Kurultaylarda para karşılığı oy yönlendirenleri "gerçek CHP'li" saymadığını belirten Kılıçdaroğlu, kamu kaynaklarını kişisel menfaatleri için kullanan belediye başkanlarına da kapıyı gösterdi.

"ONLAR GERÇEK CHP'Lİ DEĞİLDİR, İÇİMİZE SIZDILAR"

Kılıçdaroğlu, kurultaylarda siyasi ikna ile para karşılığında oy yönlendirilmesi arasındaki farkı vurgulayarak şunları söyledi:

"CHP'nin kurultaylarında para pul dönmez. Bir kişiyi ikna etmek ayrı, o kişinin iradesini satın almak ayrı. Ben gelirim, siz beni ikna edersiniz, ben buna eyvallah derim; ben sizi ikna ederim, eyvallah derim."

Para karşılığında oy yönlendirenlere sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ama hiç sizi dinlemeden cebinize parayı koyup 'Şuna gidin oy verin' derseniz onlar gerçek CHP'li değildir. İçimize sızdılar ve Türkiye bir arınma dönemi yaşadı, CHP bir arınma dönemi yaşadı."