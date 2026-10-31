Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurultayda rüşvet çıkışı: “İçimize sızdılar”
Özgür Özel ve ekibinin CHP’den ayrılıp YENİ Parti’yi kurmasının ardından iki parti arasındaki hesaplaşma sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurultay ve arınma çıkışı geldi. Kurultaylarda parayla oy yönlendirilmesine “Onlar gerçek CHP’li değildir. İçimize sızdılar” sözleriyle yüklenen Kılıçdaroğlu, belediye kaynaklarını kendisi ve yakınları için kullananlara da “Sakın CHP’de kalmasın” diyerek istifa çağrısında bulundu.
CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen CHP Gençlik Kolları İl Koordinasyon Toplantısı'nın kapanışında konuşan Kılıçdaroğlu, partisinin bir arınma dönemi yaşadığını söyledi. Kurultaylarda para karşılığı oy yönlendirenleri "gerçek CHP'li" saymadığını belirten Kılıçdaroğlu, kamu kaynaklarını kişisel menfaatleri için kullanan belediye başkanlarına da kapıyı gösterdi.
"ONLAR GERÇEK CHP'Lİ DEĞİLDİR, İÇİMİZE SIZDILAR"
Kılıçdaroğlu, kurultaylarda siyasi ikna ile para karşılığında oy yönlendirilmesi arasındaki farkı vurgulayarak şunları söyledi:
"CHP'nin kurultaylarında para pul dönmez. Bir kişiyi ikna etmek ayrı, o kişinin iradesini satın almak ayrı. Ben gelirim, siz beni ikna edersiniz, ben buna eyvallah derim; ben sizi ikna ederim, eyvallah derim."
Para karşılığında oy yönlendirenlere sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Ama hiç sizi dinlemeden cebinize parayı koyup 'Şuna gidin oy verin' derseniz onlar gerçek CHP'li değildir. İçimize sızdılar ve Türkiye bir arınma dönemi yaşadı, CHP bir arınma dönemi yaşadı."
"RÜŞVETLE İRADE SATIN ALMAYA HAYIR"
Kılıçdaroğlu, tartışmaya ve iknaya açık olduklarını ancak iradenin parayla satın alınmasını kabul etmediklerini belirtti:
"Artık bu milletin soyulmasını istemiyoruz, vatandaşın alın terine değer verilmesini istiyoruz. Kirliliği asla kabul etmiyoruz. Tartışmaya, iknaya, oturup konuşmaya evet; ama rüşvetle irade satın almaya hayır diyoruz ve bu büyük bir ahlaksızlıktır, bunu kabul etmiyorum."
BELEDİYE BAŞKANLARINA KAPIYI GÖSTERDİ
Belediye kaynaklarının kullanımına ilişkin de sert konuşan Kılıçdaroğlu, halka hizmet etmek yerine kendisi ve yakınları için para harcayanların CHP'de kalmaması gerektiğini söyledi:
"Hiçbir belediye başkanı, halka hizmet etmekten, beldeye hizmet etmekten çekinmemeli. Ama parayı kendisi için, yakınları için harcıyorsa ve hâlâ 'Ben CHP'liyim' diyorsa sakın CHP'de kalmasın."
Kılıçdaroğlu, bu durumdaki belediye başkanlarını derhal istifaya davet etti.
"BİR AVUÇ KİŞİ ZENGİNLEŞİRKEN MİLYONLAR FAKİRLEŞİR"
Siyasi Ahlak Kanunu'nun vazgeçilmezleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, siyasetin kirlilikten arındırılması gerektiğini vurguladı:
"Siyaseti kirlilikten arındıracağız. Ahlaki temelleri güçlü olan bir siyaseti yeniden inşa edeceğiz. Yine söylüyorum: Siyasi Ahlak Kanunu vazgeçilmezimizdir. Siyaset kirlilikten arınmadığı sürece Türkiye huzur bulamaz. Kaynaklar yerli yerinde harcanamaz. Bir avuç kişi zenginleşirken milyonlar fakirleşir."
KURULTAY DOSYASINDA PARA VE OY FOTOĞRAFI İDDİALARI
Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği parayla oy yönlendirme tartışması, daha önce de delege beyanlarıyla gündeme gelmişti. Takvim'in aktardığı açıklamalarda, kurultay döneminin Bitlis delegesi Veysi Uyanık, delegelere dağıtılmak üzere kendisine para verildiğini ve oy pusulalarının fotoğraflarının istendiğini iddia etmişti. Erzurum delegesi Yusuf Göğerkaya da bazı delegelere bin ila bin 500 dolar dağıtıldığını ve Özgür Özel lehine kullanılan oyların fotoğraflarının talep edildiğini öne sürmüştü.
AYRI PARTİ KURDULAR, CHP'DEKİ HESAP KAPANMADI
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararıyla Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesindeki parti organlarının göreve iadesi kararlaştırılmıştı. Karar temyize taşınırken Özel ve beraberindeki isimler CHP'den ayrılarak 24 Temmuz'da YENİ Parti'yi kurmuştu.
Ancak ayrılık, CHP'deki yönetim kavgasını bitirmedi. Takvim'in 27 Ekim tarihli haberine göre Özel ve ekibi, Kılıçdaroğlu'nu göreve döndüren karara karşı AİHM başvurusu hazırlığına girişti. Kılıçdaroğlu ise daha önce "Arınacağız ve kazanacağız" sözleriyle ilan ettiği yaklaşımını, son konuşmasında da kurultay ve para ilişkileri üzerinden sürdürdü.